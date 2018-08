Mujer mata y se come víbora de cascabel que apareció en su patio

(NOTICIAS YA).-

Una mujer y su familia, encontraron una serpiente de cascabel que se deslizaba por su patio trasero de Phoenix, Arizona. Con el fin de proteger a sus dos perros y al resto de la familia, tomaron cartas en el asunto de inmediato.

La mujer golpeó la cabeza del reptil con una pala, y entonces su padre sugirió mantener la piel como recuerdo y comerse la carne.

Marchand dice que no se recomienda matar una serpiente de cascabel por varias razones.

Daniel explicó que las serpientes aunque son muy peligrosas y debemos tener cuidado con ellas, también cumplen con una función muy importante en el desierto y no es necesario matarlas.

“Son nuestra muerte natural de roedores” explicó.

De acuerdo a Marchand, no se puede matar a una serpiente dentro de los límites de la ciudad con un arma, y se debe tener una licencia si lo hacen.

“No puedes simplemente salir y matar una serpiente sin licencia de caza, técnicamente a menos que tu vida y tu familia estén en peligro, lo que realmente creo que no ocurre porque las serpientes no nos persiguen. Las serpientes no vienen a nosotros” expresó.