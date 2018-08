VIDEO: Amenazan con castrar a alumna trans por usar baño de niñas

(NOTICIAS YA).- Una escuela secundaria en Oklahoma se vio obligada a cerrar sus puertas esta semana después de que una alumna transgénero recibiera amenazas de violencia por parte de los padres de familia.

¿Qué fue lo que detonó el deplorable comportamiento de los adultos? Que la pequeña de 12 años haya utilizado el baño del género con el que se identifica, el de las niñas.

De acuerdo con el sitio especializado, a través de un grupo privado de Facebook, varios padres de familia de la comunidad se refirieron a la menor como “eso” y “gusano”, entre otros insultos, además de amenazar con realizarle la castración con un cuchillo.

La menor ha sido identificada con el seudónimo de “Maddie” para no revelar su identidad, y se encuentra en el séptimo grado.

Este martes, un grupo de personas realizó una manifestación pacífica en apoyo a “Maddie” afuera de la escuela, por lo que autoridades locales pidieron a la institución cerrar sus puertas por temor a una contraprotesta.

Maddie se identifica con el género femenino y dese hace dos años utilizaba el baño para empleados con el fin de evitar ser acosada. Sin embargo, a raíz de remodelaciones en su escuela, tuvo problemas para acceder a dicho sanitario e hizo uso del de las niñas una sola vez, asegura su madre, Brandy Rose.

Una madre de familia se enteró de lo anterior y lo publicó en un grupo privado de Facebook conformado por padres de familia del distrito escolar. “El transgénero ya está usando el baño de niñas. Nos han dicho que la escuela se ha esforzado mucho para asegurarse de que él tenga su propio baño pero sigue usando el de las niñas”, escribió Jamie Crenshaw, quien optó por utilizar pronombres masculinos en su ataque.

Otros miembros del grupo cometieron la misma ofensa y utilizaron insultos transfóbicos, además de referirse a Maddie como “cosa”. “Esto es terrible. Ustedes tienen hijos grandiosos y un pequeño gusano mal hecho les está causando problemas. Lo sentimos por ustedes”, comentó alguien más.

Los insultos se convirtieron rápidamente en terribles amenazas de violencia. “Si él quiere ser mujer, háganlo mujer. Un cuchillo afilado hará el trabajo”, escribió alguien, mientras que otra “persona” exhortó a sus compañeros a golpearla para que no volviese a entrar al sanitario “equivocado”.

Ahora que la escuela ha vuelto a abrir sus puertas, todavía no se sabe si Maddie regresará a las aulas. Su madre asegura que ella está muy asustada.

“Estos son adultos haciendo amenazas; no lo entiendo. Es una niña increíble. Ver el miedo en ella, no puedo explicar lo que me duele”, expresó Brandy Rose a un medio local.

Las amenazas están siendo investigadas por el FBI.