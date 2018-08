VIDEO: Niño se traga silbato y desarrolla una extraña tos

(NOTICIAS YA).- Un niño de cuatro años en India se recupera después de que le removieron un silbato de juguete que se le había quedado atorado en la garganta.

De acuerdo con Fox News, que cita un reporte del New England Journal of Medicine que data del pasado 8 de agosto, el menor, quien no ha sido identificado, llegó acompañado de su familia a una clínica ambulatoria de otorrinolaringología.

El año pasado, la familia buscaba respuestas después de que el niño pasara dos días con una persistente tos que venía acompañada de un inusual silbido.

Un video corto donde se puede apreciar la extraña tos del menor circula a través de internet y se ha vuelto viral en los últimos días.

Una radiografía del pecho que le fue practicada al menor de cuatro años reveló que su pulmón izquierdo estaba inflado de más, lo cual puede ser resultado de un bloqueo en el flujo de aire hacia los pulmones o de algunas enfermedades como el asma o la fibrosis quística, indicaron expertos.

El niño fue sometido a una broncoscopía, una operación que consiste en insertar un tubo delgado por su garganta y hacia el pulmón izquierdo, donde descubrieron un misterioso objeto: un silbato de juguete.

De acuerdo con los padres del paciente, este había estado jugando con el silbato antes de que iniciara el problema, el cual evidentemente surgió al haberlo inhalado por accidente.

“(Encontrar) cuerpos extraños en las vías aéreas es muy común. Pero el silbido en la tos es excepcionalmente extraño”, explicó el doctor Pirabu Sakthivel, especializado en oncología y cirugía de cabeza y cuello en el All India Institute of Medical Sciences de Nueva Delhi.

Una radiografía posterior al procedimiento reveló que el pulmón izquierdo del paciente se había desinflado y regresado a la normalidad.

Ahora, a un año del extraño incidente médico, el menor se reporta en buen estado de salud y sin presentar silbidos.