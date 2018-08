235 mil secadoras de pelo retiradas por riesgo de incendio y explosión

(NOTICIAS YA).-Cientos de miles de secadoras de cabello están siendo retiradas por riesgo de incendio y explosión, informó la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés).

Advierten que la secadora de pelo y el cable de alimentación, pueden sobrecalentarse y prenderse fuego, lo que puede provocar incendios, quemaduras y descargas eléctricas.

La empresa, Xtava ha recibido 193 informes de las secadoras de pelo “Allure and Allure Pro hair dryers” que se sobrecalentaron, se derritieron, explotaron o se incendiaron, incluidos:

• 18 informes de quemaduras.

• Dos informes de una descarga eléctrica leve.

• Cuatro de los incidentes de quemaduras reportados resultaron en una ampolla en la mano, la muñeca o el dedo.

• Un consumidor informó una quemadura grave.

Este retiro incluye las secadoras de cabello de cerámica y iones “Allure and Allure Pro 2200W”, negros y blancos e incluyen una boquilla concentradora.

Allure XTV010002N, XTV010002 (White). Fuente: CPSC. Allure XTV010001N, XTV010001 (Black). Fuente: CPSC.

Se vendieron por separado o como parte de los siguientes kits para el cuidado del cabello:

* Black Curly Hair Kit Allure supreme with Black Orchid

* White Curly Hair Kit Allure Supreme with White Orchid

* White Allure Supreme with Pomona Goddess

* Black Allure Supreme Pro with Aurora Goddess

* White Curly Hair Kit + Clips

* Black Curly Hair Kit + Clips

Las unidades tienen impreso “Xtava” en el extremo del soplador del secador de pelo y están etiquetados con los números de SKU: XTV010001, XTV010001N, XTV010002 o XTV010002N.

Alrededor de 235,000 de estas secadoras se vendieron en línea en: Amazon, eBay, Walmart, Xtava, Groupon y otros sitios web desde octubre de 2014 hasta agosto de 2018.

Autoridades de salud piden a los consumidores dejar de usar inmediatamente las secadoras de cabello afectadas y ponerse en contacto con Xtava para recibir una secadora de reemplazo gratuita.

Puedes comunicarte con Xtava al 877-643-8440 de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y encontrar más información del retiro en la página oficial de la empresa: https://recall-xtava-allure.expertinquiry.com.