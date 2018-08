El mejor distrito escolar del condado de El Paso

(NOTICIAS YA).- Las escuelas de todo Texas ya recibieron su grado de calificación. En la región, el grado más alto se lo llevan los estudiantes, maestros y padres de familia del Distrito Escolar de Canutillo.

La agencia de Educación de Texas, le otorgó una calificación con la letra “A” logrando una grado general en el distrito de 91 puntos que es considerado como un nivel de excelencia.

“En canutillo creemos en proporcionar a nuestros maestros herramientas que necesitan las herramientas para tener éxito”, portavoz Distrito Escolar de Canutillo.

De acuerdo a directivos, con esta calificación, los estudiantes están listos para continuar el camino de la educación superior.

Pero el Distrito Escolar de El Paso no se queda atrás, ya que también ha sido reconocido por sus excelentes avances académicos, incluso sobrepasando al Distritos Escolares de Dallas, y Fort Worth, entre otros.

Con este reconocimiento estatal, los directivos aseguran que, atrás ha quedado el fantasma de corrupción y alteración de calificaciones vivida cuando el doctor Lorenzo García era el superintendente.

“Todo se debe a la gracia de los maestros y los directores de las escuelas que han hecho un gran trabajo, imagínate los que sufrieron estar aquí en este distrito durante ese tiempo”, doctor Juan Cabrera, superintendente de EPISD.

Según la Agencia Estatal de Educación, los estudiantes de “EPISD” están saliendo más preparados y después de su graduación están listos para inscribirse en el colegio o la universidad.

Cabe resaltar que existen cuatro escuelas que necesitan mejorar. Ellas son Canyon Hills Middle School, Guillen Middle School, Bassett Middle School y Whitaker Elementary.

Noticias relacionadas:

Durante el 2016: De acuerdo a la lista de U.S. News & World Report, 10 escuelas de El Paso se encuentran dentro de las mejores del país.

Según El Paso Times, el reporte muestra una lista de 2,673 escuelas de las cuales 10 son del Distrito de El Paso, de Ysleta y escuelas del sistema chárter.

Dentro de las mejores 300 escuelas está El Paso’s Harmony Science Academy. Después le siguen:

Valle Verde Early College: 717

Charter school Harmony School of Innovation-El Paso: 874

El Paso High: 1,192

Silva Health Magnet: 1,432

Charter school Davinci School for Science and the Arts: 1,573rd

Coronado High: 1,671

Del Valle High: 2,177

Eastwood High: 2,466

Hanks High: 2,562

Todas las escuelas también forman parte de las mejores 200 del estado de Texas.

Harmony Science Academy quedó en el lugar 38 y le siguen:

Valle Verde: 83

Harmony School of Innovation:95

El Paso High: 121

Silva Health Magnet: 141

Davinci School:147th

Coronado: 155

Del Valle: 184

Eastwood: 199

Hanks: quedo en el número: 203

