FOTO: Policía amamanta a bebé desnutrido que lloraba de hambre

(NOTICIAS YA).-Una fotografía de una mujer policía amamantando a un bebé se ha vuelto viral, pues muestra tanto una situación preocupante en Argentina, como una actitud bondadosa y heroica de la mujer.

En el Hospital de Niños de La Plata, en Argentina, acuden regularmente pequeños en situación precaria que fueron separados de sus familias, con el fin de ser evaluados en su salud y puestos a disposición de las autoridades, en búsqueda de hogares temporales.

Uno de estos nenes se encontraba ahí, junto a sus cinco hermanitos, todos recientemente separados de su madre quien había estado pasando por un periodo sumamente difícil y no había podido alimentarlos de manera apropiada.

Los nenes presentaban suciedad, descuido y un cuadro de desnutrición de tiempo prolongado.

El bebé lloraba inconsolablemente, cuando la agente de policía Celeste Jaqueline Ayala, numeraria del Comando de Patrullas de Berisso, quien se encontraba haciendo un recorrido por el hospital, pasó por ahí y no pudo quedarse sin hacer nada.

Por su experiencia como madre, la agente policíaca notó en los ademanes del pequeño, que lo que más le aquejaba era su hambre. Además, notando su apariencia no era ningún misterio, así que decidió actuar.

La policía pidió permiso para abrazarlo y amamantar al bebé, y se lo otorgaron.

Fue así que en su uniforme, sentada en una silla del pasillo, la oficial expuso su pecho y le dio de comer al pequeño niño, mientras lo tranquilizaba con su mecer y su abrazo.

“Cuando me enteré de que eran de Berisso, me acerqué y noté que el menor lloraba desconsoladamente; fui mamá hace poco, y me di cuenta de que tenía hambre, se llevaba la mano a la boca, así que pedí abrazarlo y amamantarlo”, dijo la agente para medios.

“Fue un momento muy triste, me partió el alma verlo así“, dijo la policía.

José Luis Coria, titular del comando en el que trabaja y vive Celeste, expresó a través de redes sociales que todos están muy orgullosos de cómo actuó ella y la humanidad que mostró en la situación.

Autoridades hablaron del caso de la madre de los pequeños, quien ya había acudido a ellos pidiendo ayuda para alimentarlos y que aún no saben si le devolverán a sus hijos.

La policía habló también de cómo espera que esta historia ayude a las personas a crear conciencia sobre la situación precaria en las que miles de personas viven, y en las que las víctimas son los niños.