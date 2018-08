Investigan casa del vecino de Rafita: Confiscan camioneta

(NOTICIAS YA).- La investigación para dar con el o los responsables de la muerte del pequeño Rafita en Ciudad Juárez, Chihuahua tiene nuevos detalles. La Fiscalía General del Estado realiza un cateo en una de las casas aledañas al hogar de Rafita. El lugar ubicado en la calle Bahía San Carlos fue acordonada ayer mientras confiscaban una camioneta Ford 250 de color blanco.

Sin informar si esa camioneta fue donde se trasladó el cuerpo de Rafita, la subieron a una grúa y se la llevaron a la Fiscalía.

Vecinos informaron a El Diario de Juárez, que en la casa vivía un adulto, un joven y rara vez se veía una mujer. La casa fue abandonada el fin de semana. Por otro lado, la Fiscalía entrevistó a 27 vecinos, los cuales aseguraron haber visto a una camioneta merodeando por el área, la cual tiene la misma descripción del vehículo de donde arrojaron el cuerpo de Rafita.

“No descartamos ninguna posibilidad, no descartamos ahorita que sean personas vecinales, no podemos descartar el que hayan sido personas externas a esa área y hayan pasado de una manera circunstancial por el lugar hasta ahorita no podemos descartar ninguna de las hipótesis”, Jorge Nava, fiscal Zona Norte.

Mientras esto sucedía, familiares del pequeño Rafita realizan un funeral privado ante el dolor de despedir al niño asesinado de tan solo seis años. La funeraria fue resguardada por policías municipales para respetar el deseo de la familia en el último adiós al pequeño David Rafael Santillán. Las autoridades esperan esclarecer esta desgracia.

Después de cinco de días de la desaparición de un niño de tan solo seis años, este lunes la historia tiene un trágico desenlace en Ciudad Juárez, Chihuahua. Apenas el miércoles de la semana pasada, se reportó la desaparición del pequeño Rafita cuando su abuelita lo mandó a la tienda y ya no regresó.

Después de realizar búsquedas exhaustivas en varios sectores, una denuncia al servicio de emergencias 911 alertó a los vecinos quienes de inmediato acudieron a la zona y realizaron su propia búsqueda ante la falta de apoyo de las autoridades. El terreno solitario en el Kilómetro 20 donde se encontró el cuerpo del menor, está muy cerca de la casa de donde desapareció.

“Me dijo la abuelita del niño es que un muchacho hizo un reporte pero la policía no hizo nada nomas vino y dio vueltas, junte a mis vecinos, a varios vecinos y a mi vecina, venimos y empezamos a buscar por desgracia encontramos una bolsa negra con un niño adentro, short y camisa polo blanca”, Marisela quien encontró el cadáver.

Los vecinos se quejan de que la policía solo llegó a acordonar el área porque todo el trabajo lo hicieron ellos, además de que a pesar de la desaparición del niño y de la solicitud de más vigilancia en la zona nunca fueron escuchados.

“Nunca tuvimos su apoyo, los mismos vecinos fuimos los que anduvimos desde el primer día, pegando pesquisas, recabando dinero para las pesquisas, acompañando a la muchacha.” Ahora reclaman a las autoridades su tarde actuación ya que en cinco días bien se pudo haber salvado la vida de este pequeño, pero nunca se actuó con rapidez.

“Nada más por estar peleando su gubernatura su presidencia, el gobernador haciendo cosas que no nos apoyaron pedimos apoyo para limpiar todo eso la autoridad jamás nos respondió.”

El fiscal para el Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López dio a conocer que la causa de muerto fue por un traumatismo encefálico severo. Aunque no hay detenidos, ya se presentaron a declarar 10 personas.

