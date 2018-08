Policía dispara con pistola eléctrica a anciana por cortar flores

(NOTICIAS YA).-Una mujer inmigrante nacionalizada, de 87 años, en un pequeño pueblo de Georgia, salió el pasado viernes con un cuchillo de cocina en sus manos para cortar dientes de león, mismos que requería para la cocina, y terminó arrestada y requiriendo atención médica.

Martha Al-Bishara, de 87 años, es ciudadana estadounidense desde 2001, cuando completó el procedimiento con su esposo de 96 años. Es de origen árabe y no habla inglés, y vive en Chatsworth, Georgia.

LEE: Policía dispara con pistola eléctrica a niña de 11 por robar

La mañana del viernes, Martha iba a realizar un platillo típico de su cultura, para lo cual necesitaba la flor diente de león, misma que no había crecido en su jardín. Sabiendo que en plantas cercanas a su casa creció, salió a recolectar algunas con un cuchillo de cocina en la mano.

En un negocio de enfrente, un sujeto se percató de la presencia de la octogenaria y llamó al 911 para reportarla, indicando que “había una mujer caminando con un cuchillo en la mano y no se quería ir”.

“Es muy vieja, así que no se puede mover mucho, pero parece que está buscando vegetación para cortarla”, dijo la llamada al 911.

Josh Etheridge, jefe de policía local, y otro agente no identificado acudieron al lugar y después de intentar comunicarse con la anciana para pedirle que “soltara el arma”, ellos indican que “no les quedó más remedio” que paralizarla con una pistola de descarga eléctrica y arrestarla por posible conducta criminal.

La familia de Martha se encuentra sumamente indignada ante esta situación, y asegura que los agentes no actuaron con el decoro que debe esperarse cuando se trata de una persona de la tercera edad, inmigrante y que no habla inglés y que, además, era completamente indefensa.

“Si no supieron lidiar con una mujer de 87 años, creo que deberían retirarse de su cargo” dijo Timothy Douhne, bisnieto de la víctima.

Timothy Douhne, de 24 años, bisnieto de Martha y estudiante de medicina, comentó el pasado miércoles para ABC que para la familia, la situación y la manera en que la policía lo manejó es “simplemente ridícula”.

VIDEO: Policía usa pistola eléctrica contra adolescente embarazada en NY

“Si se hubieran calmado, deescalado la situación, escuchado un poco, no habría pasado esto, desafortunadamente eso no es lo que pasó”, agregó. De acuerdo a ellos, la abuela les dijo que cuando vio a los policías les sonrió y trató de acercarse a ellos para comunicarles lo que estaba pasando y demostrarles que no había ningún riesgo.

Cuando Martha se acercó a los oficiales fue cuando le dispararon con la pistola eléctrica.

Los policías, en cambio aseguran que siguieron todos los protocolos y que paralizar a la anciana fue la manera más pacífica de manejar la situación, y que además uno de los agentes había bajado su cuchillo al suelo en un intento por comunicarle a la anciana que debía hacer lo mismo.

LEE: Policía renuncia tras video viral donde golpea brutalmente a hombre

Hasta el momento, la policía sostiene que ellos no hicieron nada malo y que darán a conocer las imágenes tomadas por la cámara corporal una vez que el caso criminal contra la anciana llegue a su fin.

Martha tiene programada su primera audiencia ante la corte en septiembre, mientras tanto, su familia dice que se encuentra apenada y atemorizada por lo que pasó, que tiene problemas para dormir y que teme salir a la calle.