Comunidad vive intensa ola de robos a mano armada en condado Polk

(NOTICIAS YA).- El condado Polk está sufriendo una ola de robos con mano armada jamás antes vistos, según los residentes.

Uno de los casos ocurrió el pasado sábado, cuando alrededor de las 6:00 p.m. las autoridades de la oficina del alguacil del condado Polk respondieron a un robo alrededor las las 6:00 p.m.

La mayoría de estos están ocurriendo en el área de Wahneta.

De acuerdo con una de las víctimas, él estaba caminando por la calle cuando dos hombres salieron de un auto y le obligaron a darle dinero y su billetera. El hombre llamó de inmediato a la policía y ellos respondieron a la búsqueda de estos delincuentes.

Sin embargo, todavía hay otros asaltantes que han aterrorizado a la comunidad hispana de Wahneta al robarlos con pistolas y diferentes armas.

Otra de las víctimas es Don Martín, un padre de familia que se encontraba el pasado viernes caminando a una tienda local para poder comprar la cena. En el camino, Martín se encontró con dos asaltantes que atentaron con su vida.

“Cuando venía de regreso de la tienda miré un auto medio sospechoso que me venía siguiendo y le di más rápido a la bicicleta”, dijo Martín a Noticias Ya. “Cuando estaba llegando a mi casa uno se bajó con un rifle, me amarró y me pidió el dinero o si no, me mataba”.

Y es que, duarante toda esta semana, esos asaltantes han aterrorizado a los residentes de Wahneta.

“Eran varios muchachos jóvenes vestidos de negro, con camisas negras y pantalones negros”. La señora se encontraba regresando a su casa el fin de semana en la noche cuando de pronto, se encontró de frente a los asaltantes y la querían atacar, pero al final se pudo escapar de ellos.

Algunos testigos pudieron escribir la placa del vehículo involucrado en uno de los incidentes ocurrido el pasado domingo, las autoridades del condado Polk pudieron encontrar el auto en una casa local.

Los oficiales dijeron que ellos se toparon con el dueño del auto, un adolescente de 16 años llamado Alberto Ramos, lo interrogaron y encontraron en su auto una pistola y un rifle de aire, los cuales coincidían con la descripción del arma que había dado una de las víctimas.

El adolescente también admitió que otro cómplice lo había ayudado con su crimen. Se trataba de Jessie Cisneros, también de 17 años quien cometió otros dos robos más en Wahneta la mañana del pasado domingo. Las autoridades todavía no han podido encontrar a Cisneros, quien según ellos, tiene una extensa historia criminal que incluye grandes robos con pistola.

Ramos fue llevado a un centro de detención juvenil y ahora enfrenta cargos de robo con un arma de fuego.

La investigación de la intensa ola de robos en el condado Polk sigue en pie.

