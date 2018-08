Dejan a niños en paradas de bus equivocadas en primer día de clases

(NOTICIAS YA).- El primer día de clases debería de terminar con buen pie para cualquier niño. Pero, para un pequeño de 7 años de Las Vegas fue un momento angustiante, pues en vez de llevarlo a casa, el conductor del autobús escolar lo dejó en una parada en otra zona que no le correspondía y que no conocía.

Elizabeth Borjas esperaba a su hijo, pero cuando no bajó del autobús se angustió pues no sabía donde estaba,. Resulta que lo habían dejado en una parada equivocada, a una milla de distancia de la parada correcta. El pequeño solo se perdió por unos 20 minutos, pero para su mamá, esos 20 minutos se sintieron como una eternidad.

El incidente ocurrió el pasado lunes en el condado Clark, de Las Vegas.

“Tuvimos tanta suerte. Pudo haber terminado terriblemente mal,” Borjas dijo a Fox 5. “Cuando el conductor del autobús vino a dejarlo, yo le pregunté en dónde estaba mi hijo. Él no pudo localizarlo en el autobús. Él miró para ver si probablemente estaba dormido. Él no estaba en el autobus del todo, entonces pregunté ¿En dónde está? y él dijo que no sabía.

Luego de que el conductor le dijo a Borjas que no tenía ni la más mínima idea de donde estaba su pequeño, la madre empezó a tener un ataque de crisis de y nervios.

Borjas procedió a llamar a la escuela y ellos confirmaron que el pequeño sí se había montado en el autobús. Pero lo que no sabían, es en dónde se había bajado.

“Yo estaba en pánico para ese momento. Él solo tiene 7 años”, dijo Borjas. “Él no sabe nada. Él no sabe cómo llegar a casa”. Lo primero que se le ocurrió a Borjas fue intentar localizar a su hijo con el GPS que tenía en su reloj inteligente.

“Durante esos 20 minutos que no pude encontrarlo, viví la peor experiencia de mi vida”, dijo. El pequeño tuvo suerte de que otra madre lo encontró perdido y lo llevó a otra escuela para intentar poder encontrar a su madre. Ahí fue en donde Borjas pudo contactar a la señora y pudo tener a su hijito de vuela.

Este no ha sido el único caso en el país la primera semana de clases.

Una pequeña de 6 años de Largo, Florida fue encontrada a millas de distancia de su casa cuando el autobús la dejó en una parada diferente. La madre, Genevieve Sprouse pensaba que el autobús tenía un retraso por ser el primer día de clases. Pero, luego de 45 minutos de espera ella llamó al Departamento de Transporte preocupada, ellos le respondieron que su hija sería dejada en la parada que le corresponde en cualquier momento.

Mientras Sprouse estaba en la llamada telefónica, recibió otra llamada de la policía de Clearwater, Florida. Su hija había sido encontrada a 15 minutos de distancia de su casa en Largo.

“¿Cómo está bien para un conductor de autobús de dejar a un niño sin alguien ahí? No sabiendo dónde ella estaba, cómo llegar a casa, y de ser encontrada por la policía mientras caminaba sola”, dijo Sprouse.

Tanto las autoridades del condado Pinellas en Florida, como las del condado Clark en Las Vegas pidieron disculpas a los padres por los incidentes y dijeron que trabajarían para que no volviera a ocurrir.