ICE capturó a un hombre cuando llevaba a su esposa a dar a luz

(NOTICIAS YA).- Un hombre recibió una sorpresiva visita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas justo en el momento que llevaba a su esposa al hospital pues estaba a punto de dar a luz esta semana en San Bernardino, California.

La captura se llevó a cabo en una gasolinera.

María del Carmen Venegas ya tenía 9 meses de embarazo e iba con dolores de parto, contó a La Opinión que no podía creer lo que ocurría, agentes le dijeron que en dos horas regresaría su esposo pero no fue así, por lo que ella con su dolor y presión alta manejó de la gasolinera al hospital para dar a luz al hijo que ambos esperaban con mucha ilusión.

La detención se registró a las 10:00 am del miércoles 15 de agosto, cuando Joel Arrona Lara ponía gasolina al vehículo pues faltaban un par de kilómetros para llegar al hospital donde su esposa daría la bienvenida a su quinto hijo.

“Eran un montón de oficiales, iban como en tres, cuatro carros, en cada vehículo venían entre dos o tres policías. Me pidieron mi identificación y me preguntaron que si el carro era mío” dijo la mujer a la Opinión quien agregó que no sabe cómo hizo para llegar al hospital en medio de todo lo ocurrido.

Cuando los agentes de ICE pidieron los documentos de ambos la mujer respondió a las autoridades “él la perdió, pero le dije que en la casa teníamos copias, que podían venir con nosotros pues solo estábamos a tres cuadras, no aceptaron nada de lo mencionado y le pidieron a Joel que se bajara del auto y se lo llevaron”, publicó la Opinión.

María del Carmen Venegas dijo que “Al principio, estábamos tranquilos y pensábamos que era una equivocación, mi esposo no tiene mal récord, no toma. No había ninguna razón para detenerlo, pero cuando los agentes lo detuvieron entré en shock sobre todo cuando al partir, me entregaron una tarjeta para obtener información de Arrona Lara, el documento tenía las siglas de ICE”.

La pesadía es grande pues lo niños preguntan por él y es complicado decirles exactamento lo que pasa dijo la mujer quien tiene que sacar adelante a sus cinco hijos.

