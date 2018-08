Da a luz en el baño de su casa sin imaginar que estaba embarazada

(NOTICIAS YA).- Una madre de Reino Unido dio a luz en el piso del baño de su casa sin saber que estaba embarazada, a pesar de que tiene tres hijos asegura que no tuvo síntomas, o al menos no identificó ninguno.

Sarah Bailey, de 29 años, de Middlesbrough, en North Yorkshire, ya era madre a hijo Rio, de 11, y las gemelas Isabella y Tamiya, de casi dos, con su esposo David Lee, también de 29, cuando comenzó a sentir los dolores de parto en abril pasado.

Sin embargo, no imaginó que estaba por tener a su cuarto hijo. Sarah pensó que podría estar estreñida y tras empezar a sentir un dolor terrible en su espalda llamó a su madre.

Su madre Pat, de 60 años, echó un vistazo para ver qué estaba pasando y se dio cuenta de que estaba en trabajo de parto.

Luego de que Sarah y David tuvieron a su hijo Rio, ahora de 11, pasaron varios años siendo una familia de tres, hasta que decidieron dejar de cuidarse y llegaron las gemelas en septiembre de 2016.

Las pequeñas pasaron unos días en la incubadora tras nacer prematuras y al llegar a casa todos empezaron a adaptarse a una familia más grande.

En agosto de 2017, la familia voló a Irlanda para la boda del hermano de Sarah y sin duda las bebidas alcohólicas estuvieron presentes, algo que ahora la hace sentir culpable al pensar que en ese entonces ya tenía al menos un mes de embarazo.

Los meses pasaron y Sarah asegura que no mostró ningún síntoma de embarazo. No aumento de peso, no hubo un vientre abultado y parecía tener su periodo regular. Además, no hubo relaciones íntimas sin protección.

Los médicos le han explicado que la posición de la placenta, que estuvo frente al útero, enmascaró el bulto del bebé. Además, ahora sabe que lo que ella creía era su menstruación en realidad su placenta rompiéndose lentamente.

“David y yo habíamos usado condones, por lo que no estábamos teniendo relaciones sexuales sin protección. Pero supongo que estábamos en ese pequeño porcentaje de personas para las que no trabajan”, dijo Sarah al Daily Mail.

Fue en abril de 2018 cuando la madre británica empezó a sentir dolores de espalda. El día 12 de ese mes los dolores se intensificaron y se fue a la cama pensando que estaba estreñida. Incluso llamó a su madre y tomó unos laxantes.

Minutos más tarde corrió al baño y descubrió que le estaban saliendo coágulos de sangre. “Sentí que mi intestino se iba a caer”, recordó.

Su madre no dudo en revisarla y pronto descubrió que Sarah estaba a punto de tener a un bebé en casa.

David, que estaba en la sala cuidando a los niños, llamó a emergencias, mientras Pat asistió a su hija en el inesperado parto.

La niña, que fue llamada Desirae, nació sin respirar y Sarah perdió el conocimiento tras dar a luz. Afortunadamente, los paramédicos llegaron rápido y tras reanimar a la bebé, ambas fueron llevadas a un hospital.

Tras pasar tres días hospitalizadas, madre e hija regresaron a su hogar para adaptarse a una familia que ahora es de seis.

Luego de que ambas estuvieron a salvo en casa, la pareja ideó la manera en anunciarles a familiares y amigos sobre el nuevo integrante de la familia. Decidieron hacerlo por medio de Facebook, aunque en un principio muchos se mostraron incrédulos ante la noticia.

Los médicos les dijeron que el embarazo llegó a término y han explicado que muchos de los síntomas son tan cotidianos que pueden pasar desapercibidos, como en este caso, especialmente si no crece el abdomen y sin son madres primerizas.