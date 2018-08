Padres adoptivos de 5 niños inmigrantes cuentan trauma de los pequeños

(NOTICIAS YA).- La separación de niños con sus padres en la frontera continúa en el radar de grupos proinmigrantes, BBC publicó el testimonio de una pareja en Michigan que adoptó a cinco niños centroamericanos, quienes fueron elejados de sus padres, la pareja admitió lo difícil que fue quitarles el miedo por medio del amor.

“Los niños lloran mucho y se orinan en la cama” son parte de las declaraciones que Coryn una mujer que se ha tomado la tarea de dar seguridad y protección a los niños quienes son todos menos de nueve años, la pareja prefirió no identificarse con sus apellidos.

Hace casi dos meses la práctica de separación de familias tuvo que haber desaparecido, sin embargo hasta el 16 de agosto todavía más de 500 niños de entre cero a 17 años aún no han sido reunidos con sus padres según publicó BBC.

Según autoridades que se encargan de reunificar a los padres los niños que son dados en adopción no pueden regresar con sus padres biológicos por diversas causas entre ellos que los padres tienen antecedentes penales criminales.

Pero en el estudio realizado por BBC se muestra que al menos 366 niños no han regresado junto a su familia porque han sido deportados a sus países de origen.

Los traumas que un pequeño puede tener son diversos, desde a temor a la oscuridad o tendencias depresivas, usualmente los niños que son dados en adopción son transferidos a instalaciones administradas por la Agencia de Reasentamiento de Refugiados, conocida por sus siglas en inglés ORR.

Bethany Christian Services es la agencia de adopción a la que está inscrito la pareja de Michigan Silas y Coryn, misma empresa que ha sido cuestionada por sus vínculos con Betsy DeVos secretaria de educación de Estados Unidos.

Las declaraciones de la pareja dejan entrever lo preocupante de las secuelas de la separación pues aunque ellos están seguros que darán amor y seguridad, los pequeños no entienden porque no estan con sus padres o peor aún porque están en un país con clima diferente y que no hablan su idioma.

” Todos estaban tristes cuando llegaron antes de llegar a nuestra casa (refiriéndose a los cinco niños), estuvieron en centros de detención con adultos que no conocían”, dijo la pareja a BBC.

La historia de los hermanos y la nueva familia fue diferente cuando la pareja recibieron una notificación de que uno de los niños, de seis años, iba a reunirse nuevamente con su padre que era de honduras, y aunque la pareja dijo a BBC que sintieron que perdieron un hijo, se alegraron de que una familia este nuevamente reunida.

