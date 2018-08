Disney celebrará los 90 años de Mickey Mouse con una fiesta mundial

(NOTICIAS YA).- Mickey Mouse, el personaje símbolo de la empresa Walt Disney, celebrará su cumpleaños 90 este año.

De acuerdo con el blog de Disney, la celebración del famoso ratón será a nivel mundial con una serie de eventos en todos sus parques.

A continuación te presentamos los eventos en los parques y la línea de cruceros alrededor del mundo:

1. Florida – La celebración será del 16 al 18 de noviembre con mercancía especial, comidas y bebidas. Además los visitantes tendrán la oportunidad de celebrarEn Magic Kingdom durante el Street Party “Move It! Shake It! Dance & Play It!, cantar Feliz Cumpleaños junto con los “Dapper Dans en Main Street y de disfrutar de un baile de cumpleaños en el Rockettower Plaza Stage en Tomorrowland. En el 2019 la celebración continuará cuando llegue a los parques de Florida el “World’s Biggest Mouse Party”.

2. California – La celebración será el 18 de noviembre junto con sus amigos especiales y la banda de Disneyland. Habrá un momento especial en el castillo de la Bella Durmiente antes de continuar la fiesta hacia Main Street. En el 2019 continuará la fiesta con la llegada del “World’s Biggest Mouse Party”.

3. Disney Cruise – Comenzará la celebración en el 2019 con el “World’s Biggest Mouse Party”.

4. Shangai – Será el primero en celebrar el cumpleaños de Mickey al tener una carroza inspirada en el personaje en la ceremonia de inauguración del Festival de Turismo de la ciudad el próximo 15 de septiembre. Se instalará una tarjeta de cumpleaños gigante junto a la estatua “Storytellers” con los deseos de los amigos de Mickey. La celebración continuará del 16 al 18 de noviembre donde los visitantes podrán cantarle feliz cumpleaños justo antes del espectáculo nocturno.

5. Hong Kong – El 18 de noviembre todos los visitantes recibirán un “sticker” especial del cumpleaños. Este día habrá mercancía, comida y bebidas especiales.

6. Tokyo – Se unirá a la celebración en otoño de este año con decoraciones y mercancía especial.

7. Paris – Celebrará el “World’s Biggest Mouse Party” este otoño e invierno con sorpresas especiales y nuevo entretenimiento con la llegada de las fiestas.

Mientras que en Nueva York tendrá “Mickey: The True Original Exhibition” desde el 8 de noviembre hasta el 10 de febrero del 2018. La exhibición estará inspirada en la evolución del personaje y su impacto a nivel mundial.

