Suspenden a maestra de secundaria por dar clases de tubo

(NOTICIAS YA).- Una maestra de secundaria de Carolina del Norte fue suspendida de su trabajo luego de que los administradores de la escuela se enteraran que tenía un trabajo extra dando clases de tubo.

Kandice Mason fue contratada hace aproximadamente un mes en una escuela del condado de Hoke, en Raeford, hasta que fue sorprendida el pasado 16 de agosto.

La maestra le dijo al Daily Mail que la repentina suspensión se registró luego de que los miembros del distrito escolar vieran los videos que ella subía a redes sociales, dando clases de pole dance, y reaccionaran horrorizados por su reveladora ropa.

“Cuando me suspendieron, me humillaron… el superintendente, el director y otro empleado estaban en una habitación y me regañaron por mi video de baile”, dijo Mason al medio británico.

Kandice, viuda y madre de dos niñas, detalló que todavía estaba en proceso de orientación en su nuevo trabajo, pero en ese tiempo había recibió excelentes críticas de padres y estudiantes antes de recibir la noticia de su suspensión.

“Creé una gran relación con los padres y sus hijos… trabajé específicamente con pequeños y me adoraron”, dijo a Daily Mail.

La maestra de secundaria empezó a practicar pole dance desde hace cuatro años, antes de que su esposo falleciera, quien la apoyaba en su pasión por este deporte.

“Él vio lo apasionado que yo era al respecto, y me consiguió (un tubo) para mi cumpleaños… no fue hasta que me encontré mucho mejor que compré uno nuevo que estaba destinado a manejar trucos de peso y poste”, relató Kandice.

Este baile extremo fue su pasatiempo y la ayudó a mantenerse en forma, reducir la ansiedad, el insomnio y se convirtió en un apoyo financiero para sus dos hijas, para quienes es madre soltera.

“Yo bailo todas las noches… en un momento hice malabares con el trabajo, la escuela y ser mamá. La única salida y tiempo que tuve para mí fue por la noche. Normalmente, ponía a mis hijas en la cama a las 8 todas las noches y bailaba un par de horas”, así es como se organizaba para cumplir con todos sus tareas.

Mason, que ha logrado obtener tres títulos universitarios mientras cría a sus hijas, ya había sido despedida de otro trabajo luego de que vieron sus videos.

Desde que fue suspendida, la maestra habilitó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos que le permitan cubrir sus próximos gastos y en caso de recaudar lo suficiente pretende abrir un estudio que le permita dar abrir su propio estudio de pole dance.

Si deseas ayudar a Kandice, auí esta su cuenta de GoFundMe:

https://www.gofundme.com/poledancing-teacher

“Detesto pedir dinero… pero sé de manera realista que me resultará difícil encontrar lo suficiente para un abogado, mi hipoteca y mis hijas si no pienso en algo rápido”, agregó la madre.