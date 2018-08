VIDEO: Abren lavandería en escuela para combatir el ‘bullying’

(NOTICIAS YA).- Cuando este 4 de septiembre reinicien las clases en la preparatoria West Side de Newark, en Nueva Jersey, el edificio contará con una nueva adición: una lavandería.

De acuerdo con su director, Akbar Cook, una gran cantidad de estudiantes han sido humillados por el aspecto u olor de la ropa que visten para acudir a las aulas. Esto ya no será un problema, informa CNN.

VIDEO: Mete a su perrito a la lavadora y recibe amenazas de muerte

Una joven, por ejemplo, tuvo que pelear con un guardia de seguridad quien la quiso obligar a abrir su bolsa. Ella no ocultaba armas o droga, sino ropa sucia.

“La policía luego me dijo que tenía ropa sucia en su bolsa porque no tiene hogar y no quería que nadie supiese. Estaba luchando por su orgullo”, expresó el director.

LEE: Muere de cáncer por abrazar y lavar el uniforme de su esposo por años

Así como la joven de su relato, varios alumnos sin posibilidad de lavar su ropa eran hostigados al presentarse en suciedad a clases. En ocasiones, algunos de sus compañeros les tomaban fotos y los etiquetaban en redes sociales.

“He visto a algunos de los chicos que se sientan en la parte de atrás hablando sobre los que se sientan al frente y cómo huelen y lo sucia que lucía su ropa”, expresó Nasirr Cameron a WCBS.

LEE: Reimplantan brazo a niño que lo perdió por accidente con lavadora

Las publicaciones negativas llegaron a manos del director Cook, quien sospechó que esta situación era la culpable de que 85% de los estudiantes faltara a la escuela con regularidad.

“Estos son buenos chicos que quieren aprender, que faltan de tres a cinco días al mes porque están siendo acosados por su suciedad. Incluso cambié el uniforme a colores más oscuros para que pudieran pasar más días sin lavarlos, pero incluso así, los estudiantes batallaban para tenerlos limpios y asistir”, explicó Cook.

El director solicitó hace dos años un apoyo vinculado a la compañía PSE&G, por lo que recibió 20 mil dólares, con los que convirtió un antiguo vestidor en una lavandería con cinco lavadoras, igual número de secadoras y una gran cantidad de detergente.

“Mientras se difunde la historia, hemos recibido paquetes de detergente en la escuela y a través de nuestra lista de deseos en Amazon”, dijo la asistente operativa de la institución, Nicole Daniel, respecto a los donativos.

Los estudiantes pueden hacer uso de la lavandería sin costo entre las 3 y 6 de la tarde. Un adulto supervisará las actividades en el lugar.

“Estamos intentando enseñarles a navegar su orgullo. Mis chicos son luchadores, solo necesitan buenas maneras de luchar por ellos mismos, y luego enorgullecerse de lo que pueden hacer”, finalizó Cook.