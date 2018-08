Ante escasez de choferes de buses escolares reducen requisitos en Polk

(NOTICIAS YA).- El condado Polk ya está en su segunda semana de clases de este nuevo año escolar, sin embargo todavía siguen faltando decenas de choferes de autobús para las escuelas de esta comunidad, reportó WFLA.

El pasado martes, oficiales del Distrito Escolar del condado hicieron cambios en los requerimientos para el trabajo de conductores de autobuses, y así poder tener más candidafos. Ahora no es necesario tener un diploma de secundaria escolar o de educación general para poder sicitar este trabajo.

Sin embargo, las personas que lo intenten y que no tengan un diploma educativo no ganarán igual que los conductores que sí lo tengan.

La superintendente del condado Polk, Jacqueline Byrd, dijo que al distrito escolar le faltan entre 60 y 70 conductores. Sin embargo, los conductores informaron que hacen falta casi 100. Por otro lado, los chofores están culpando esta escasez al bajo sueldo, reportó News 10.

Byrd admitió que esto es parte del problema.

“Esa es una de las razones, pero no es el 100 por ciento de todo”, ella dijo. “Sí juega una parte de ello”.

Por esto, las autoridades decidieron subir el sueldo para poder tener más interesados.

“Ellos recibirán $12.18 la hora en lugar de $10.00, más los beneficios”, dijo el oficial del transporte educativo del condado Polk Rob Davis.

El condado y autoridades de las escuelas públicas todavía no han aprobado por completo esta ley. Sin embargo, los padres del condado Polk no están totalmente de acuerdo con esta propuesta.

“Y ahora mismo por el desespero que tienen de buscar a personas, agarren a una que no es indicada para este trabajo”, dijo una madre preocupada llamada Stephanie Ramos a Noticias Ya.

Ramos es una madre de tres hijos y se ha visto afectada por la escasez de transporte en el condado. Su hijo mayor, llamado Yaviel tiene autismo y va a la escuela en un autobús especial. Todos los años, su hermano Jorge recibe un pase de cortesía para poder ise junto a él, pero este año las cosas cambiaron.

“El problema que yo estoy teniendo ahora es que tengo que estar pidiendo un pase de cortesía, que siempre antes me lo aprobaban rápidamente”, dijo Ramos a Noticias Ya. “Ya el tercer día él está yendo junto con su hermano, pero desde que pasó este problema, no me lo han querido dar y ya vamos para la segunda semana de la escuela”.

La junta escolar del condado Polk mandó un comunicado dicendo que seguían haciendo esfuerzos para que esto se solucionara rápido.

“Tenemos 14 solicitantes a conductores de autbús que están en capacitación y que comenzaron la semana pasada, siete de estos solicitantes ya tienen licencia. Podríamos darle empleo para el final de esta semana, si llegan a completar exitosamente la capacitacón y otros requisitos necesarios”, de acuerdo a un email enviado a Noticias Ya.

Por su parte, Ramos espera que el proceso de selección sea estricto ya que este trabajo tiene a cargo algo muy importante, que es la seguridad y vida de los niños.

