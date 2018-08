“El aceite de coco es puro veneno”, profesora de medicina de Harvard

(NOTICIAS YA).-Ciertos productos domésticos pueden ser un veneno, pero ¿el aceite de coco? Una profesora de Harvard parece pensar así, chocando de frente con los consumidores que creen que es bueno para ellos, indicó CNN.

La Dra. Karin Michels, profesora de la escuela de Salud Pública de Harvard, y directora del Instituto de Prevención y Epidemiología Tumoral de la Universidad de Freiburg dijo en una conferencia el pasado julio que “el aceite de coco es una de las peores cosas que puedes comer”.

Se refirió a este aceite como “veneno puro”, por su contenido de grasa saturada y su amenaza para la salud cardiovascular.

El video de su conferencia ha acumulado cerca de un millón de visitas y contando.

Una encuesta de 2016 en el New York Times sugirió que el 72% de los estadounidenses piensan que el aceite de coco es saludable, en comparación con solo el 37% de los nutricionistas encuestados.

El Dr. Walter C. Willett, profesor de epidemiología y nutrición en la Harvard TH Chan School of Public Health, colega y compañero de Michels, dijo que “se hacen muchas afirmaciones sobre que el aceite de coco es maravilloso para muchas cosas diferentes, pero realmente no tenemos ninguna evidencia de beneficios a largo plazo para la salud”.

Las organizaciones de salud tienden a desalentar el uso de aceite de coco, que es más del 80% de grasa saturada.

La American Heart Association dice que es mejor para la piel que para la comida y recomienda no consumir más de 13 gramos de grasa saturada por día, lo que equivale a menos del 5% o el 6% de las calorías totales.

La asociación también aboga por reemplazar el aceite de coco por “grasas saludables” como las que se encuentran en:

• Aceites de canola

• Aceites de oliva

• Aguacates

• Pescados grasos

Kevin Klatt, un investigador de nutrición molecular de la Universidad de Cornell que está estudiando los efectos metabólicos del aceite de coco dijo en entrevista a CNN que el aceite de coco “probablemente no es tan malo” como la mantequilla, pero no tan bueno como el aceite de oliva extra virgen”.

Citando a CNN, estos son algunos datos que debes conocer sobre el aceite de coco:

• Se extrae de la carne de la fruta.

• Contiene principalmente grasas saturadas, que también se encuentran en grandes cantidades en la mantequilla y la carne roja.

• Al igual que otras grasas saturadas, el aceite de coco aumenta el colesterol LDL, comúnmente conocido como colesterol “malo”, que se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

• También aumenta el HDL, el colesterol “bueno”, especialmente cuando se reemplazan los carbohidratos en la dieta.

• Es rico en calorías, lo que significa que consumir grandes cantidades sin reducir otras fuentes de calorías puede conducir a un aumento de peso.

• Solo una cucharada tiene 120 calorías, casi lo mismo que una manzana grande o cuatro tazas de palomitas de maíz.

• En pequeñas cantidades, sin embargo, el aceite de coco puede tener un lugar en la dieta.

Expertos recomiendan que para el uso diario, los expertos recomiendan aceites vegetales como el aceite de oliva, canola o soya, junto con nueces y semillas, como fuente principal de grasas en la dieta.

“No es que tenga que evitar absolutamente el aceite de coco, sino limitarlo a donde realmente necesita ese sabor especial, como la comida tailandesa o para hornear un postre especial”, dijo Willett.

Klatt estuvo de acuerdo y dijo que el aceite de coco “está bien para consumir ocasionalmente, cuando una receta lo requiere”.