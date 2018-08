El reto viral “Fire Challenge” casi le cuesta la vida a una niña

(NOTICIAS YA).- El Fire Challenge es un reto viral en donde los participantes son rociados con algun líquido inflamable y luego incendiados por un período corto mientras están siendo filmados, luego el video es publicado en las redes sociales. Este juego es peligroso y prohibido por las autoridades y el pasado viernes casi le cobra la vida a una niña de tan solo 12 años.

Se trata de Timiyah Owens, su curiosidad la llevó a realizar el Fire Challenge. La mamá de la niña relató que ella estaba dormida y de pronto se despertó por un fuerte sonido que hizo eco en toda su casa, momentos después vio la horrosa escena cuando su hija estaba envuelta completamente en llamas corriendo por uno de los pasillos, gritando por ayuda, dijo.

“Ella estaba corriendo por el pasilló, pasó mi cuarto incendiada desde las rodillas hasta su cabello”, dijo la madre, Brandi Owens a People.

“Yo simplemente grité, ¡Mi bebé! Fue realmente horrible”.

Owens y su prometido intentaron eliminar las llamas con toallas, luego pusieron a la niña en una bañera con agua fría. “Me quemé mis manos en el proceso”, dijo la madre. “Fue muy traumatizante verla a ella en fuego”.

La niña sufrió graves quemadas de segundo y tercer grado en el 49 por ciento de su cuerpo. Hasta el momento, se encuentra en ventilación y tiene que alimentarse por un tubo mientras se recupera. De acuerdo con los doctores, la niña tendra severas cicatrices en el futuro, reportó Inside Edition.

Timiyah se encontraba con sus amigas quienes la pensaban grabar mientras ella hacía el peligroso reto, pero todo salió completanente mal ya que las llamas nunca se apagaron como se supone que debería de ser.

“Ella había tomado una ducha y se frotó el cuerpo con loción y un spray, y esa cosa era inflamable también y causó que el fuego se esparciera por todo su cuerpo”, dijo Owens a Inside Edition.

“El otro día ella me dijo que me amaba, pero fue que yo leía sus labios”, dijo tristemente la madre. “Le pregunté si sentía dolor. Me respondió que sí”.

Esta no es la primera vez que un niño sale herido por el Fire Challenge, hay antecedentes del reto desde el 2014 cuando un niño se prendió fuego y aunque sufrió heridas menores, su madre fue arrestada por ayudarlo.

Este no ha sido el único reto en redes sociales que se ha viralizado a pesar del peligro. Por ejemplo, el Hot Water que consiste en dos opciones, la primera aventarle agua caliente a un amigo o a ti mismo. La segunda es beber el agua hirviendo con un popote. Otro reto prohibido por las autoridades es el In My Feelings, en donde los jóvenes están perdiendo la cabeza con la canción de Drake “In my feelings” y literalmente están saltando desde autos en movimiento para cumplir un reto viral.

La familia de la niña creó una campaña de GoFundme para así ayudar con las cuentas de el hospital.