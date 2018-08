El Thalia Challenge se sale de control y ya le hicieron piñata

(NOTICIAS YA).- La cantante y actriz Thalia se ha mantenido en la simpatía de sus seguidores mediante su cuenta de Instagram en donde a diario publica sus rutinas de ejercicio, su comida y saludos cantados. Uno de los videos destacó por su atuendo, vestido rosa claro con tiras que se mueven con cadencia. Thalia decidió cantar y preguntarle a sus seguidores si la escuchaban y en redes sociales, los usuarios la imitaron en un reto llamado #ThaliaChallenge.

“¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, escuchan, me oyen, me sienten? Yo estoy feliz, feliz, feliz”, cantó Thalia.

La actriz celebró llegar a los 200 millones de reproducciones de su video musical más reciente sencillo “No me acuerdo”. El éxito ya se materializó en una piñata y los artesanos mexicanos ya hicieron una piñata con la figura de Thalia con el atuendo del reto en redes sociales.

“Adoro esto, estar aquí con ustedes, tenerlos a todos, hacerles travesuras y les agradezco a cada uno de ustedes, gracias por tanto y en verdad que estoy muy emocionada y contenta por ustedes porque me hacen el día porque me hacen sentir mágica y por ustedes me reinvento”, les dijo a sus seguidores en su cuenta de Instagram y en Facebook durante la primera semana de agosto.

Thalia sigue sorprendida por la reacción de sus seguidores ante el Thalia Challenge, pues a diario revisa las redes y disfruta de las imitaciones de sus seguidores entre los que destaca el comediante mexicano Alex Fernández que desde febrero de 2018 imitaba las travesuras de Thalia.

En la trayectoria artística de Thalia, es la segunda vez que los artesanos le hacen un homenaje en piñata. La primera vez fue en la década de los 90 cuando hizo Mari Mar, de acuerdo a lo que la actriz comentó en su cuenta de Instagram al revisar los videos que le llegan de sus seguidores y admiradores que se han sumado al Thalia Challenge.