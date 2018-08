Hawái se prepara para el impacto del huracán Lane, categoría 4

(NOTICIAS YA).- A pesar de que en las últimas horas el pronóstico del huracán Lane pasó de ser una tormenta categoría 5 a categoría 4, Hawái aún se prepara para el encuentro con un inusual ciclón que podría traer una fuerte lluvia y tormenta tropical a las islas de Hawái y Maui.

Y a pesar de que se espera que el huracán no llegue a las costas de las islas hasta finalizar la semana, las costas de Hawái ya están percibiendo una fuerte lluvia.

El principal impacto del huracán sería en los condados de Hawái, en la isla grande y el de Maui, aunque prácticamente todas las islas de Hawái están bajo aviso de inundación.

A pesar de que el huracán Lane bajó de categoría en las últimas horas de su trayecto, el huracán mantienen vientos sostenidos de hasta 155 millas por hora y podría traer vientos destructivos así como hasta 20 pulgadas de lluvia.

Los meteorólogos informaron que esperan que el huracán Lane pueda debilitarse aún más hasta llegar a categoría 3 para la tarde del jueves, e incluso caer hasta la categoría 2 para el viernes, con vientos de hasta 110 millas por hora, con el centro ubicado al oeste de la isla de Hawái y al sur de Honolulu.

“Esperamos que se debilite gradualmente a medida que se acerque a las islas”, dijo el meteorólogo Chevy Chevalier en Honolulu. “Dicho esto, en nuestro pronóstico actual, a partir de la tarde del jueves, todavía lo tenemos como un gran huracán“.

Hasta la mañana de este miércoles, el huracán Lane estaba a 320 millas al sureste de Hilo y dirigiendose hacia el norte-noroeste a unas 9 millas por hora.

Los huracanes rara vez tocan tierra en Hawai, ya que no ocurren tantas tormentas en el Pacífico Central como el Atlántico o el Pacífico Oriental. Sin embargo ahora el estado se prepara para un poderoso golpe

El gobernador, David Ige, señaló que “El huracán Lane no es un huracán con un buen comportamiento”, en un comunicado.

“No he visto cambios tan dramáticos en la trayectoria del pronóstico como lo he visto con esta tormenta. Insto a nuestros residentes y visitantes a que tomen en serio esta amenaza y se preparen para un impacto significativo”.

En preparación a la tormenta, Ige firmó una proclamación de estado de emergencia que declara a ciertas zonas de Hawái como áreas de desastre y permite el gasto de dinero estatal para un alivio rápido y eficiente de los daños y pérdidas.