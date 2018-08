Un niño de 3 años fue encontrado muerto dentro de una secadora

(NOTICIAS YA).- Un niño de tres años fue encontrado muerto dentro de la secadora en la casa de su padre en Virginia Beach.

Los hechos datan del pasado 7 de agosto por lo que esta semana autoridades dijeron que se inició una investigación sobre la desgarradora su muerte ya que el incidente ocurrió bajo la custodia de su padre.

Autoridades dijeron que el pequeño fue encontrado por su padre con un sudor extremadamente caliente y aunque trató él mismo de resucitarlo el pequeño ya había muerto exactamente un día después de su cumpleaños número tres.

LEE: Mueren padre y dos de sus hijos tras beber refresco con insecticida

La residencia está ubicada en las cercanías Chic’s Beach en Virginia y hasta el momento no se han levantado cargos en contra de nadie, pese a que las causas de la muerte del niño no están aún claras pues están a la espera de una autopsia.

Chet Lloyd, el padre del niño dijo al Virginia Pilot que llamó al 911 después de que encontró a su hijo, Brantley y trató de resucitarlo. Agregó que su hijo se bajó de su cuna y de alguna manera se metió en la secadora.

“El pequeño tenía asma, no respondía y estaba cubierto de sudor y su cuerpo estaba extremadamente caliente, no se si entró en pánico y no pudo salir” expresó Lloyd.

VIDEO: Muere niño de 1 año y medio tras beber aceite de motor

Amanda Ray madre del pequeño, confesó a Virginia Pilot que Lloyd, el padre del bebé, la llamó después de encontrar a su hijo y le dijo que fuera a su casa inmediatamente, pues Ray dijo que se mudó de la casa hace más de un año y que Lloyd tenía la custodia completa de su hijo.

Ray dijo al medio de Virginia que “no tiene sentido para mí. No concuerda, no entiendo cómo mi bebé estaba en una secadora. nN entiendo cómo murió”.

LEE: Niña muere tras beber agua hirviendo por cumplir reto de YouTube

Sin embargo el día antes de la muerte del bebé, el padre dijo que no estaba siendo el mismo, el niño pasó haciendo rabietas y llorando todo el día

La investigación continúa.

Video relacionado