VIDEO: Niña llora pues es expulsada de su escuela por su cabello

(NOTICIAS YA).-Una nena de 11 años llora en un video viral, luego de que le pidieran no volver a su escuela pues su cabello no cumplía con el reglamento, al tener extensiones, en Louisiana, Estados Unidos.

Faith Fennidy es estudiante de la escuela católica Christ the King Elementary School, en Terrytown, Louisiana, donde lleva años acudiendo junto con su hermano. La institución es privada.

Durante los últimos dos años, Faith utilizó extensiones en su cabello y un estilo de arreglo arraigado en su herencia afroamericana.

Durante las vacaciones de verano, de acuerdo al reporte en NOLA.com, la escuela cambió sus políticas de vestimenta para niños y niñas y de ahora en adelante todo aquel que no use su cabello natural, además de un acomodado que sea considerado apropiado para administrativos, estará incurriendo en una falta que podría tener “serias consecuencias”.

La semana pasada, a Faith le pidieron cambiar su peinado, lo cual ella hizo, arreglándolo en gruesas trensas compuestas de su cabello natural y extensiones. No obstante, este lunes autoridades de la escuela le dijeron a Faith que el cambio no fue suficiente y le pidieron retirarse “y no volver”, de acuerdo a lo declarado por la familia de la menor.

El hermano de Faith captó el momento en que la niña, entre lágrimas, tomaba sus cosas y se iba, mientras sus padres y otras personas fuera de cuadro discutían sobre el reglamento y el motivo por el cual Faith era expulsada.

“¿Qué tiene de malo su cabello?” se escucha a una mujer decir en el video.

El video fue publicado el mismo lunes y el martes alcanzó gran popularidad en redes sociales, sobre todo después de acaparar la atención de figuras famosas y prominentes activistas de la comunidad afroamericana.

Activistas y celebridades compartieron el video con indignación, pues aseguran que esto se trata de un caso de racismo y falta de respeto a la cultura de la niña, en la que su estilo de peinado es común y tradicional.

La familia aseguró que se encuentran en proceso de presentar una demanda contra la escuela por discriminación.

Mientras tanto, el colegio asegura que Faith no fue expulsada de manera definitiva y que no han iniciado ni siquiera un proceso formal para ello, sino que fue suspendida hasta que cumpliera con el reglamento escolar, mismo que si bien fue sometido a un cambio recientemente, este fue notificado a padres de familia con tiempo suficiente para que se adaptaran al mismo.