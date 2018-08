Estudiante paseño arrestado por publicar “amenazas terroristas”

(NOTICIAS YA).- Joven paseño de 18 años termina en la cárcel, después de que publicara en una de sus redes sociales una amenaza escolar, mostrando la fotografía de un rifle con la leyenda escrita “no vengan mañana a la escuela”.

Dallas Ray Carrera fue detenido la madrugada del miércoles por agentes del “FBI”, y ahora espera una audiencia el próximo lunes, donde se le podrían formular cargos federales por amenazas terroristas.

Las autoridades no han revelado la escuela involucrada en este caso.

En el ciclo escolar pasado se reportaron varias amenazas similares después del tiroteo en la preparatoria de Parkland, Florida. Tras el inicio de clases el FBI advierte que estará aumentando la vigilancia y lo comprobaron este miércoles.

Con la campaña #ThinkBeforeYouPost o #PiensaAntesDePublicar, buscan detener este tipo de bromas en redes sociales. Cabe resaltar que el FBI menciona que este tipo de bromas le afecta a los bolsillos de los residentes que tienen que pagar impuestos.

Además piden a los padres que hablen con sus hijos de las graves consecuencias que los pueden dejar marcados con cargos criminales. El publicar este tipo de bromas no es el único problema ya que el estudiante que lo comparta o tenga conocimiento y no lo reporte, también estará en problema.

LEE: ADVIERTEN QUE HABRÁ CASTIGOS MAYORES A AMENAZAS FALSAS DE TIROTEOS

Para reportar cualquier incidente como este, puede marcar al 1-800-CALL-FBI o en la página tips.fbi.gov.

Noticias relacionadas:

Desde el 2016, el FBI se encarga de arrestar a jovenes que publiquen amenazas. Estudiante que públicó en las redes sociales una amenaza en contra de la preparatoria Chapin enfrentó tres cargos de amenaza terrorista, hasta el momento la identidad del joven no fue revelada debido a que se trata de un menor de 16 años.

LEE: JOVEN DE 16 AÑOS RECIBE CARGOS DE AMENAZA TERRORISTA

A través de las redes sociales la preparatoria Américas es una de las escuelas que más ha recibido amenazas en los últimos días sobre un posible tiroteo, haciendo que las mismas autoridades tomen cartas en el asunto.

Son capturas de pantalla como las que rondan por las redes sociales, señalando que diferentes escuelas de la ciudad serán víctimas de un tiroteo en los próximos días.

Algo que ha dejado a los padres de familia en un estado de preocupación.

“Hoy vine a la escuela porque mi hijo perdió su teléfono y me sentí incomodo con la idea de que no trae su celular con él. Tal vez me preocupo demasiado pero con todo lo que está pasando, uno nunca sabe”, comentó Víctor Fernández su hijo asiste a la preparatoria Américas.

Desde lo ocurrido en Florida, la Policía de El Paso ha confirmado que son 13 las amenazas que han recibido 6 diferentes escuelas en la ciudad.

“Necesitamos que los papas que ven estas cosas que llamen a la policía a hablar con nosotros y con la escuela nomas porque no queremos que toda la gente tienen miedo de ir a la escuela, estamos investigando todos los casos y todos los casos que entran toman tiempo para investigar”, comentó Roberto Gómez del departamento de la policía de El Paso.

En una rueda de prensa la policía señaló que se encuentran trabajando en conjunto con el FBI, la oficina del alguacil y otros departamentos para dar con los responsables.

“La policía de El Paso estamos mandando patrullas en las escuelas, necesitamos asegurar que nada está pasando pero no podemos estar en todos las escuelas, las escuelas del distrito, están usando consejeros para asegurar a los niños”, comentó Gómez.

A pesar de que han sido tratadas como falsas amenazas a partir de esto las autoridades mencionaron que la asistencia escolar ha disminuido hasta un 70 por ciento.

Las autoridades recalcaron que las consecuencias de realizar este tipo de amenazas pueden ser muy graves hasta terminar siendo procesados.

LEE: AUMENTAN SEGURIDAD POR AMENAZAS DE TIROTEO EN ESCUELAS DE EL PASO