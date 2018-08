Indigente duerme en carros ajenos y hace sus necesidades

(NOTICIAS YA).- Autoridades han detectado el modo de operar de un indigente en West Virginia pues vigila los vehículos que están abiertos y pasa la noche dentro de ellos, pero antes de abandonar el carro, hace sus necesidades fisiológicas de él y se va.

Los casos registrados esta semana han levantado la investigación de parte de las autoridades de Wheeling en West Virginia.

Los dueños de negocios de reparación y alquiler de vehículos han hecho este desagradable descubrimiento, por lo general las víctimas son ellos, quienes pensaron que el tema había quedado en el paasdo después de que el hombre desapareció por mucho tiempo. Incluso lo pillaron en video de vigilancia usando puertas y escalones como un baño.

Carmen Lemley dejó su camioneta en un taller de reparación de automóviles local y le dijo a FOX, “cuando iba a llevármelo a casa, olía realmente mal y le pregunté a mi marido ¿qué es ese olor? y me respondí, alguien dejó heces fecales, mi marido dijo sí, el mismo tipo”.

Larry Lemley, propietario de Fleet Service en Wheeling en West Virginia, dijo a MyHighPlains.com “es una lástima que todas las organizaciones que tenemos digan que ayudan a personas de este tipo, que este tipo sigue caminando y que nadie parece estar haciendo nada”.

Lemley agregó que “siempre aconsejamos a las personas que dejen cerrados sus automóviles en cualquier lugar, en cualquier momento, y denuncien estos incidentes a la policía, las personas que conocen al hombre dicen que no tiene hogar y que no es malicioso, no es un asesino o un violador pero claramente necesita ayuda”.

Si quieres ayudar a las personas sin hogar:

Cinco formas de ayudar a una persona sin hogar según WikiHow

La manera más sencilla de ayudar a las personas sin hogar es donar dinero a una organización sin fines de lucro cuya misión sea apoyar a estas personas. Dona alimentos enlatados o en caja al comedor comunitario local o albergue para personas sin hogar. Además de los artículos prácticos como la ropa y los productos para la higiene, también podrías darles juguetes a los niños de las familias sin hogar, ya que por lo general, estos niños no tienen posesiones de ningún tipo, incluyendo diversión para los pequeños. Si no puedes donar dinero o artículos, regístrate en una organización de ayuda a personas sin hogar. La clase de oportunidades de voluntariado variará en función de la organización a la que contactes, así como de sus necesidades. Habla con las empresas locales, las entidades educativas y las instituciones religiosas sobre la posibilidad de dejar un contenedor o una caja grande en el recibidor o cerca de él.

