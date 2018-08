Peleador de la UFC comparte sangrienta foto tras reventarse el escroto

(NOTICIAS YA).- El peleador de Ultimate Fighting Championship (UFC), Bryce Mitchell, sufrió una devastadora lesión recientemente y publicó una sangrienta fotografía para comprobarlo.

Lo normal sería pensar que el incidente ocurrió en el cuadrilátero, pero el doloroso error tuvo lugar en un contexto doméstico y podría ocurrirle a cualquier persona que haga labores de reparación en casa o trabaje en esa industria.

De acuerdo con Huffington Post, un accidente con un taladro abrió el escroto de Mitchell, quien tras ser atendido por profesionales se dirigió a las redes sociales para relatar el terrorífico momento.

“Iba a entrenar hoy pero me abrí el escroto por la mitad. Están a punto de coserme”, inició el joven de 23 años su relato en Facebook. Luego explicó cómo es que el extraño incidente se registró.

“Estaba sosteniendo una tabla sobre mi cabeza, con un taladro en mis pantalones. Estaba midiendo la tabla cuando el taladro se encendió y se enredó con mis testículos. Solté la tabla y le di reversa al taladro y desenredé mis testículos pero el escroto ya estaba reventado”, continuó el originario de Arkansas con lujo de detalle.

“Estoy hablando en serio”, dijo a las personas que ponían en duda su relato. “Obviamente no puedo publicar una fotografía, pero cuando me recupere, voy a regresar a entrenar. Creo que una patada alta podría hacer que se me reviente otra vez”, agregó el luchador.

“Y si escucho malas bromas acerca de esto, no te voy a hablar por alrededor de un mes. Si vas a decir un chiste para burlarte de mí, trata de pensarlo muy bien antes”, finalizó Mitchell su mensaje en la red social este martes.

El peleador volvió a compartir el mismo mensaje en Twitter y lo acompañó de una sangrienta foto. A pesar de que la imagen no muestra nada del cuerpo de Mitchell, la sangre en su ropa interior es suficiente para dar una idea del extenso daño que sufrió su sistema reproductivo.

El deportista tiene un récord de 10 peleas ganadas, una derrota y cero empates, aunque en este momento se desconocen sus planes a futuro en el deporte o cuándo podría reanudar sus entrenamientos.