Doctor de Hong Kong mata a su esposa e hija con una pelota

(NOTICIAS YA).- Un anestesiólogo de Hong Kong se encuentra bajo juicio por haber asesinado a su esposa e hija tras llenar una pelota de yoga con un gas letal.

De acuerdo con el Los Angeles Times, Khaw Kim-sun presuntamente estaba distanciado de su esposa y cuatro hijos, además de sostener un amorío. Sin embargo, seguía viviendo con su familia, destacó el South China Morning Post.

El sujeto de 53 años es acusado de llenar la pelota agujerada con monóxido de carbono y ponerla en la cajuela del auto Mini Cooper amarillo que conducía su esposa, Wong Siew-fung, el 22 de mayo de 2015.

La mujer y su hija de 16 años fueron encontradas inconscientes en el vehículo alrededor de una hora después de haber salido de la casa. Posteriormente fueron declaradas muertas debido a intoxicación por monóxido de carbono, a pesar de que el auto no mostraba signos de fallas.

Khaw, quien es ciudadano de Malasia, fue arrestado en septiembre pasado. Su juicio comenzó el miércoles pasado y este se declaró no culpable de dos cargos de homicidio.

El hombre presuntamente obtuvo el monóxido de carbono del hospital donde laboraba y habría sido ayudado por una estudiante con quien sostenía una relación extramarital.

Además, Khaw supuestamente les dijo a sus compañeros que quería probar la pureza del gas en cuestión, así como sus efectos en conejos.

El médico posteriormente le dijo a la policía que necesitaba el gas para matar ratas en su casa, aunque una empleada doméstica que trabajaba para la familia declaró que no existía un problema de roedores en la vivienda.

Khaw presuntamente quería asesinar a su esposa porque no le daba el divorcio, pero no estaba enterado de que su hija ya había regresado de la escuela y se encontraba en casa el día del crimen, y probablemente no era su intención matarla, refirió el fiscal Andrew Bruce.

“La última cosa que hubiese querido el acusado era que su hija de 16 años muriera”, indicó a medios nacionales. “Pero si esta persona sabía que lo que estaba en el carro era monóxido de carbono y sabía que es un gas peligroso que puede matarte, podemos confirmar que esta persona estaba pensando en homicidio”, refirió también el fiscal al jurado conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.