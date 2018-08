Novia pretendía que invitados pagaran excéntrica boda

(NOTICIAS YA).- Hace unos días una mujer de Canadá estaba entusiasmada organizando la boda de sus sueños con el amor de su vida, pero la falta de presupuesto y una increíble exigencia a sus invitados hizo que todo terminara siendo una pesadilla expuesta en redes sociales.

La novia canadiense, identificada solo como Susan, terminó con su prometido, su novio de la infancia y padre de su hijo, y explotó contra toda su familia y amigos, luego de verse obligada a cancelar una excéntrica boda que ascendía a los 60 mil dólares canadienses, unos 46 mil estadounidenses.

El principal detalle es que ellos no podían costear el majestuoso enlace matrimonial, sugerido por un psíquico.

Susan pretendía que cada uno de sus invitados pagara $ CAD 1.500 ($ 1,150), pero tan solo ocho accedieron. Para la novia, dicha exigencia “no era nada fuera de lo común” y realmente esperaba pagar la boda, e incluso la luna de miel, con esas aportaciones.

Sin embargo, la pareja terminó cancelando el evento tan solo cuatro días antes, al no tener los medios para liquidar la cuenta.

Increíblemente, no solo los planes de la boda llegaron a su fin sino también los de tener un futuro juntos.

La misma Susan explicó la situación por medio de su cuenta de Facebook, la cual tomó para hacer impresionantes revelaciones que dejaron boquiabiertos a sus familiares, amigos, conocidos y todo internet, luego de que el post se hiciera viral.

“Queridos amigos, con gran tristeza estoy anunciando la cancelación de la boda. Me disculpo por cancelar solo cuatro días antes. Desafortunadamente, [novio] y yo hemos roto debido a algunos problemas recientes e irreparables. Hemos decidido poner fin a nuestra relación y no avanzar en ningún procedimiento futuro”, así inicia el comunicado.

Después, las amables palabras de Susan se alteran abruptamente para culpar a los invitados sobre el fin de su relación porque no quisieron desembolsar la cantidad solicitada para que ellos lograran tener su boda de ensueño.

“¿Cómo podríamos tener nuestra boda que soñamos sin la financiación adecuada?”, se pregunta en la publicación.

La mujer especifica que la familia de su novio se había ofrecido a dar 3 mil dólares y su dama de honor 5 mil, pero que ambas partes declinaron su ofrecimiento con excusas.

“Nuestra solicitud de $ 1,500 para todos los demás invitados no era nada fuera de lo ordinario. Al igual, lo dejamos en claro. Si no podían contribuir, no eran invitados a nuestra boda exclusiva. Es una fiesta única”.

Luego de ver que la fecha se estaba acercando, Susan les dijo a sus invitados que dieran solo lo que pudieran dar.

“Me refiero a la gente en serio, ¿qué es $ 1,000? ¿Qué es $ 1,500? Claramente, no mucho. Sería bastante manejable y dentro del presupuesto. He oído que las personas piden cosas peores”, escribió.

La pareja termino incluso habilitando una cuenta de GoFundMe, pero solo lograron recolectar 250 dólares, detalla el Daily Mail.

La situación empeoró para Susan cuando su dama de honor declinó su oferta y le sugirió que hicieran algo apegado a su presupuesto.

“De repente, más personas se retiraron, incluida la dama de honor. Mi mejor amigo desde la infancia. Mi segunda familia. Estaba tan conmocionado y lloroso”.

El desesperado novio intentó arreglar la situación sugiriendo que se fugaran a Las Vegas para casarse y reducir los costos, pero eso no fue bien tomado por Susan.

“Me reí en su cara, pero él hablaba en serio. Él quería esas bodas baratas, inmundas, como Las Vegas. Quiero decir ¿Qué mierda? ¿Estaba loco?”, dijo.

Y luego de escucharlo hablando a sus espaldas, ella decidió termina cualquier compromiso con él.

“Solo quería ser Kardashian por un día y luego vivir mi vida como siempre”, dijo la novia antes de terminar el mensaje despotricando en contra de todos y diciendo que no sabrían de ella en los próximos dos meses, tiempo en que viajaría por América del Sur.

Algunos comentaron la publicación sorprendidos por sus palabras y aunque la borró 15 minutos después, el brutal mensaje terminó en Reddit.

Poco después, un familiar de Susan confirmó la historia, especulando que la publicó bajo los efectos del alcohol y destacando que parece poco probable que se pueda ir a Sudamérica.