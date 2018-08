Pareja muere en hotel de Egipto, creen que había “algo en la habitación”

(NOTICIAS YA).- Una pareja británica que se encontraba vacionando en Egipto murieron el jueves de una manera sospechosa, hasta el momento nadie sabe qué causó que los dos perdieran la vida tras estar en la habitación de su hotel.

John Cooper de 69 años fue encontrado muerto en el hotel Steigenber Aque Magic Hotel y su esposa Susan Cooper, de 63, estaba en condición grave y perdió la vida al ser llevada al hospital . La muerte repentina de la pareja hizo que otras 300 personas que se hospedaban en el hotel fueran evacuadas ese día, reportó Fox News.

Ese día, la compañía Thomas Cook Group, dueña del hotel, llevó a investigadores y a expertos para que revisaran la comida, agua y sistemas de aire acondicionado en el resort. Sin embargo, no encontraron nada inusual.

Por otro lado, otras 13 personas del hotel resultaron tener intoxicación por la comida. El hotel le dijo a The Associated Press por un correo electrónico de que no había un aumento de enfermedades en el hotel y que la causa de muerte de la pareaja había sido por causas naturales.

“No hay evidencia de que haya sido un envenenamiento de monóxido de carbono”, dijo el jefe de la compañía, Peter Fankhauser al Sky News. “No tenemos ninguna evidencia, pero no quiero informar nada antes de que realmente sepamos la causa”.

Sin embargo, de acuerdo con su hija, Kelly Ormerod sus padres estaban en perfectas condiciones de salud horas antes de que murieran, ella le dijo al Sky News que la muerte de sus padres era sospechosa, también porque su padre, murió en la habitación mientras que su madre murió luego de que fue llevada a un hospital local.

“Yo creo que cuando regresaron al cuarto esa tarde había algo en ese cuarto que fue lo que los mató – lo que sea que ellos hayan inhalado que los envenenó, no lo sé”, dijo la hija a Ske News. “Yo solo puedo tener mi opinión de lo que sucedió, pero hay algo que sucedió en esa habitación que mató a mis padres”.

Fankhauser también dijo que los expertos tomaron pruebas de alimentos, sistemas higiénicos, del agua y del aire acondicionado y se les harán pruebas en Egipto. Sin embargo, tardará unos 10 días en que den los resultados del laboratorio.

Las autoridades de Egipto dijeron que tampoco había sido un asesinato. En un comunicado por las autoridades se informó que John Cooper había sufrido un colapso respiratorio agudo y luego con paro cardíaco. Susan Cooper se había desmayado más tarde y fue llevada de emergencia al hospital, en donde murió tras media hora de intentar resucitarla, reportó Fox News.

El caso de la pareja sigue bajo investigación.

