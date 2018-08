VIDEO: Niño de 6 años defiende a su amigo de bullies y lo golpean

(NOTICIAS YA).- Un niño de Washington fue golpeado brutalmente por varios bullies tras enfrentarse a ellos para defender a un amigo al que estaban atacando primero; increíblemente la edad de los niños oscila en los seis.

Carter English, de seis años y residente de Olympia, fue atacado por un grupo de siete niños que le arrojaron piedras, lo golpearon con palos e incluso le frotaron aserrín en los ojos durante el pasado miércoles.

Un brazo roto, rasguños, un ojo lastimado, del que podría perder la vista, moretones en la casa e incluso una conmoción cerebral, fueron algunas de las heridas que sufrió Carter, quien está en el espectro de Autismo, detalla el Daily Mail.

La madre de Carter, Dana English, se horrorizó al encontrar a su hijo ensangrentado y magullado en el complejo de apartamentos donde viven.

Inmediatamente, el niño fue llevado al Harborview Medical Center en Seattle, donde fue sometido a una cirugía de emergencia para atender su ojo y su brazo, al que le fue colocado en un cabestrillo y es posible que aún pueda requerir una operación, de acuerdo con KOMO.

La policía está investigando el incidente, parece que ya identificaron al niño de apenas cinco años que instigó el ataque y están planeando involucrar a los servicios sociales.

Pero mientras las autoridades investigan este brutal y sorprendente caso de bullying, Dana y Carter aseguran tener miedo de que pueda ser atacado nuevamente.

“Simplemente lo estaban intimidando y golpeándolo. Simplemente les dije que pararan y luego me lo hicieron”, dijo Carter en una entrevista para ABC 7.

Por su parte, Dana sigue conmocionada al recordar la horrible intimidación que sufrió su hijo. “Ha sido un infierno. No he dormido, no he comido, quiero decir que no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo apartarme de él”, dijo al mismo medio local mientras se secaba sus lágrimas.

La desesperada madre admite que no sabe que esperar, pero hace hincapié en crear conciencia sobre el bullying.

“La intimidación no está bien. No hay razón para intimidar a alguien alguna vez”, agregó Dana.

Tras el ataque, se ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a la mamá de Carter en los gastos médicos que sean necesarios para su recuperación.

La cuenta de apoyo para la familia ha logrado recaudar casi 19 mil dólares. Si deseas apoyar a Carter y su mamá ingresa al siguiente link:

“Carter tiene múltiples hematomas en la frente, una conmoción cerebral, laceraciones en el párpado y el globo ocular (tuvieron que quitarse la corteza del ojo), fractura en 3 lugares del codo y se fracturó un brazo y corre el riesgo de perder el ojo izquierdo “, dice la página de GoFundMe.