Chef ayuda en parto de su bebé y corta el cordón con su delantal

(NOTICIAS YA).- Un chef se vio obligado a actuar cuando su pareja sorpresivamente entró en labor de parto en casa.

De acuerdo con SWNS, Natalie, la mujer de Costas Mina, entró en labor de parto dentro de la tina y dio a luz tan solo 10 minutos después de que empezaran las contracciones.

La pareja, él de 44 años y ella de 30, vivió momentos de emoción y adrenalina para dar la bienvenida a su pequeño.

Mina se comunicó a Emergencias para recibir instrucciones pero el bebé llegó tan rápido que tuvo que ingeniárselas para asistir en el parto. El chef se percató de que el bebé tenía el cordón umbilical atado en el cuello y tuvo que esperar a que Natalie tuviera contracciones nuevamente para poder desenredarlo.

“Todo fue tan rápido y los gritos de Natalie se escuchaban por toda la casa. El paramédico me dijo que revisara a Harry y me percaté de que no estaba llorando. Volví a verlo y me di cuenta de que el cordón estaba enredado dos veces en su cuello”, relató el padre.

“No quería solamente jalarlo porque estaba muy pequeño y temía lastimarlo. Así que me vi obligado a esperar. Tuvo otra contracción y salió hasta la cintura y pude ayudarlo a salir. En cuanto desenredé el cordón lo escuché respirar y luego llorar”, continuó. “Y así es como ayudé a nuestro bebé a nacer”.

Los paramédicos le dijeron que buscara algo para cortar el cordón, así que abrió su clóset, sacó su delantal y con los cordones de este ató y cortó el cordón umbilical.

En cuestión de una hora, madre e hijo fueron trasladados al hospital general Barnet para una revisión.

A pesar de que el proceso fue rápido, Costas asegura que la llegada del varón fue uno de los “momentos más largos y surreales” de su vida.

“No hay otro sentimiento similar. Me sentí empoderado”, reveló Mina acerca del parto. Sin embargo, la situación también fue, obviamente, causa de estrés y dolor.

“Nunca había sentido tanto pánico. Pero Natalie fue otra cosa. Lo hizo todo y sin ningún alivio”, expresó el chef acerca de su esposa. La mujer debía dar a luz a inicios de agosto y decidió tomar un baño para inducir las contracciones, lo que desencadenó esta situación.

La pareja también tiene una hija de un año y medio, Amber, quien fue testigo de la llegada de su hermanito y resultó impactada.

“Subió las escaleras y entró a la habitación, dio un vistazo y volvió a salir. Entró en pánico porque había mucha sangre. Para ser honestos, parecía la escena en que el extraterrestre brota del pecho en ‘Alien’. Pero no tenía tiempo de pensar en eso. Solo hice lo que tenía que hacer”, compartió el orgulloso padre.

El pequeño Harry, quien fue nombrado en honor al futbolista Harry Kane, pesó siete libras con cinco onzas.

“Fue hasta que llegamos al hospital que finalmente tuve un momento solo. Me senté y saqué mi teléfono y comencé a revisar Facebook. La página del equipo de fútbol Tottenham felicitó a Harry Kane por su cumpleaños”, narró Mina.

“Volteé con Natalie y bromeé que deberíamos llamarlo Harry y se le quedó. Para ser honesto, creo que estaba demasiado cansada como para discutir. No solo ayudé en el nacimiento de mi hijo, pero también pude llamarlo como uno de mis jugadores favoritos”, presumió el chef.