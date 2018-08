Conductor de Uber saltó de su auto tras ser asaltado por pasajero

É(NOTICIAS YA).- Un hombre de 48 años fue llevado a custodia luego de haber sido acusado de atacar a un conductor de Uber en Brandenton, Florida.

De acuerdo con las autoridades de la oficina del alguacil del condado Manatee, Jose Aguirre había recogido a un pasajero llamado Anderson Carter, poco después de las 7:00 p.m. el pasado lunes al oeste de Brandenton.

Sin embargo, apenas Carter se montó en el vehículo la escena se volvió extraña y después violenta.

“Es como un día normal tú no piensas que nada como eso te va suceder”, dijo Carter a SNN News. Él contó que recogió a una pareja, un hombre y una mujer, y que cuando llegaron al lugar a donde los iba a dejar, la mujer se bajó, pero el hombre se quedó.

La víctima también dijo que tenía trabajando como conductor de Uber menos de un mes y que había realizado un total de 70 viajes.

“Él estaba fumando este olor químico… me estaba poniendo enfermo. Yo intenté bajar la ventana pero él me pegó en el rostro”, dijo Aguirre a Fox 13. “Él seguía amenzándome, de ‘sigue moviéndote, sigue moviéndote o te apuñalaré. Hay alguien que nos está siguiendo. Sigue si quieres vivir”.

Carter le estaba diciendo a Aguirre cuál dirección tomar mientras lo amenazaba con matarlo, de acuerdo con las autoridades.

“Él me estaba ordenando que me pasara los semáforos en rojo de las calles, las señales de alto, las islas, y me decía que siguiera manejando sin que parara”, dijo Aguirre a SNN News. “Yo tenía esperanzas de que algún policía me viera, estaba delante de muchos policías. Pero ellos no me vieron. Yo tenía esperanzas de que me pararan. Finalmente, conduje a este lugar, que no sabía en dónde era y vi a un oficial y pensé que ese era mi momento, lo haré ahora mismo”.

De acuerdo con los investigadores, el acusado intentó moverse hacia el asiento donde estaba Aguirre. En ese momento, Aguirre temió por su vida y decidió tirarse a la calle aún con el auto en movimiento. El policía que estaba cerca vio lo ocurrido y acudió a ayudar Aguirre, quien no tuvo heridas graves.

De acuerdo con el reporte oficial, Carter empezó a conducir el auto luego de que Aguirre se lanzara al asfalto. Poco tiempo después, Carter chocó el auto y siguió huyendo caminando.

Los policías pudieron encontrar al acusado quien se encuentra en estos momentos en prisión con varios cargos que incluyen robo de autos y el abandono de la escena de un accidente de tráfico.

