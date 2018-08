Escuela le impidió usar peluca a estudiante con cáncer

(NOTICIAS YA).- Una estudiante de preparatoria en Texas que padece cáncer ha ganado la batalla para poder utilizar peluca en la escuela, después de que las autoridades educativas se lo prohibieran.

De acuerdo con CNN, McKinney ISD anunció este domingo que ha revertido su decisión y permitirá que Kate Pepper, de 17 años, utilice la peluca de color negro azulado, la cual inicialmente dijo que violaba su código de vestimenta.

“Me siento aliviada y espero que si alguien más está atravesando por estas circunstancias esto pueda ayudarles”, dijo la estudiante, quien lucha contra el cáncer cerebral por segunda vez en su vida.

LEE: Rockero le escupe en el ojo a una fanática y le salva la vida

Antes peinaba su cabello en largas trenzas, pero Pepper tomó la decisión de cortarlo una semana antes de iniciar el año escolar, pues ya había empezado a caerse debido a los agresivos tratamientos, los cuales incluso documentó en YouTube.

“Perder tu cabello es siempre la peor parte de tener cáncer. Pero, al final del día, sé que puedo superar esto y que mi cabello volverá a crecer”, expresó.

“Después de buscar un par de días pude ocultar mi calvicie y mostrar mi fuerza con una peluca de dos tonos, negro y turquesa, que simboliza confianza, integridad y poder, para ayudarme a superar la tormenta”, dijo Pepper en una carta a su escuela, la cual su madre compartió en Facebook.

“La peluca me hace sentir normal, con confianza en mí misma e incluso bonita en un tiempo donde hay tantas cosas que no puedo controlar en mi vida. Me siento empoderada al usar esta peluca que, aunque su color es sutil, me da una abundancia de fuerza y poder para superar la pérdida de mi cabello, y me da la fuerza que necesito para esta batalla con el cáncer”, expresó.

LEE: Casi 10 mil personas tienen cáncer a raíz de ataques del 9-11

Pepper contó con el apoyo del vicegobernador de Texas, Dan Patrick.

“Apoyo las reglas claras para los estudiantes, pero pido a McKinney ISD que haga una excepción en su código de vestimenta y permita a Kate Pepper usar su bella peluca. Enviaré un comunicado formal al distrito mañana”, aseguró.

LEE: La nueva alternativa contra el cáncer que ataca y asesina los tumores

Una vez que las autoridades indicaron que permitirían a la estudiante usar la peluca, el político volvió a pronunciarse.

“Estoy muy feliz de escuchar que McKinney ISD hizo una excepción para que Kate pueda usar su peluca turquesa durante el tratamiento. Mantengámosla en nuestras oraciones”, finalizó.