Hombre arrestado tras video viral donde golpea a mujer que acosó

(NOTICIAS YA).-Un hombre fue arrestado por las autoridades en Francia, este martes, luego de que un video donde se le ve atacando físicamente a una mujer a quien había estado acosando momentos antes, se hiciera viral en redes sociales.

Marie Laguerre fue golpeada salvajemente en la cara el 24 de julio, en París, luego de que enfrentara a un sujeto que llevaba tiempo acosándola y siguiéndola en la calle, lanzando comentarios lascivos y sexuales.

El video que muestra el momento del golpe fue publicado en Facebook y provocó indignación internacional, así como otro debate sobre la necesidad de crear leyes que protejan a las mujeres del acoso callejero.

El lunes, el sujeto sospechoso de haber sido el autor del golpe a Laguerre fue detenido y se mantenía en custodia hasta el martes, de acuerdo a un vocero de la policía de Francia y lo reportado por CNN.

Laguerre contó a CNN cómo ella iba volviendo a su casa cuando el sujeto comenzó a seguirla en la calle, silvándole y “haciendo sonidos y comentarios muy humillantes y denigrantes”.

“Me hizo enojar y le dije que se callara” dijo Laguerre para CNN a principios de agosto. “Nunca pensé que me fuera a escuchar pero lo hizo. Incluso se enojó conmigo y luego me arrojó un cenicero. Después de eso, yo lo insulté y después de eso él me siguió para ir a golpearme”

El encuentro fue captado por la cámara de seguridad de un café y dura solo unos segundos. Luego de que el sujeto golpeara a la mujer, se da la vuelta y se aleja mientras que los testigos y clientes del café lo enfrentan.

“Tomé el golpe con la mayor cantidad de orgullo y dignidad que pude, porque no quería mostrarle al acosador signos de molestia o debilidad, haciéndole creer que me habría derrotado” dijo la mujer.

Una semana antes del ataque que se hiciera viral, la Asamblea Nacional de Francia había aprobado una nueva ley que prohibía el sexismo o comentarios sexuales que fueran “degradantes, humillantes, intimidantes, hostiles u ofensivos”. El acoso público, luego de la aprobación de esta ley, era penado con una multa en el lugar que podría ir de los 90 a los 750 euros, es decir de 105 a 878 dólares.

En el marco del ataque, Laguerre dijo haber recibido cientos de muestras de apoyo y mensajes de personas de todo el mundo. La mujer creó un foro en línea para mujeres, llamado Nous Toutes Harcèlement (Todas somos acosadas), donde las usuarias pueden compartir historias de acoso sexual de manera segura y anónima.

“No fue el primero en ese día o esa semana” dice Laguerre sobre el acosador, “sucede casi todos los días”.

En 2015, una encuesta del Instituto de Estudios Demográficos de Francia reveló que el 20% de las mujeres reportan haber recibido chiflidos en la calle; 8% reportaron haber sido insultadas; 3% fueron seguidas, y todo ello en el transcurso de un año. 1.3% reportó violencia física. 27 mil mujeres respondieron esta encuesta.

