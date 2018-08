Piden de tu ayuda para instituir el “Día de Juan Gabriel” en El Paso

(NOTICIAS YA).- Planean instituir el “Día de Juan Gabriel” en El Paso. Para lograrlo se realizará un evento de nombre “JG Forever”.

Hoy en su segundo aniversario luctuoso están preparando este tributo homenaje donde se quiere invitar a las dos comunidades de ambos lados de la frontera. El Departamento de Parques y Recreaciones y Hugo Cortes decidieron cambiar el concierto que originalmente era de “Labor Day”, para realizarle un homenaje.

El propósito es “recordarlo y celebrar su arte” y claro lograr que este evento acuda muchas personas ya que dependiendo del número de asistentes se logrará que el 28 de agosto sea el día de Juan Gabriel y se celebre con una verbena popular recordándolo siempre una vez al año.

LEE: MARC ANTHONY HOMENAJEA A JUAN GABRIEL CON “HASTA QUE TE CONOCÍ”

El tributo homenaje al Divo de Juárez se realizará este domingo dos de septiembre en la Plaza San Jacinto a las siete de la tarde. El evento llenó de música, será gratuito. Entre la diversión se encontrará el Mariachi Viva México, el coro armonía de Ciudad Juárez, ballet folclórico, seis talentosos músicos entre en vivo y videos musicales y el mejor interprete Hugo Cortes, la JG de Juárez.

Noticias relacionadas:

Aparece una nueva canción de Juan Gabriel y el intérprete es un cantante de El Paso, Texas. Se trata de Damian Wyldes quien se siente feliz de sacar la primera canción inédita después de la muerte de Juan Gabriel.

“Yo trabajo con el exproductor de Juan Gabriel, Vavy Lozano. Ya teníamos rato queriendo hacer algo pero no me gusta cantar covers. Hasta que se me presentó esta canción inédita con arreglos increíbles”, comenta Wyldes. Vavy es el productor con el cual nominaron a Juan Gabriel dos veces al Grammy.

Además agregó que esta “grabada con lo mejor de lo mejor. Con la sinfónica deSeattle. Muchos músicos increíbles”.

Aquí te dejamos la canción “Ya no quiero saber nada”, la cual ya puedes descargar completamente gratis.

LEE: PASEÑO INTERPRETA CANCIÓN INÉDITA DE JUAN GABRIEL

Donovan Carrillo pone en alto el nombre de México tras su gran participación rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Sin el apoyo del gobierno, Donovan llegó a la competencia Copa Cuatro Naciones en Taipei. Con una gran rutina, encantador carisma y la canción “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, se robó la atención y ovación de miles de personas.

Donavan no solo se hizo viral sino también demostró su talento quedando entre los 24 finalistas. Lamentablemente le faltaron seis lugares para haberse logrado colar a los Juegos Olímpicos de Invierno sin embargo, la posición número 18 lo deja muy feliz tras ser la primera vez que participa en una final en la categoría senior.

La medalla de oro fue para el chino Boyang Jin quien obtuvo un puntaje de 300.95 unidades. El segundo lugar se lo lleva el japonés Shoma Uno con 297.94 y Estados Unidos se lleva el tercer lugar gracias a la participación de Jason Brown y su puntaje de 269.22.

El joven de Zapopan, Jalisco, obtuvo un total de 185.91 unidades en el patinaje artístico sobre hielo en el programa corto libre.

Ahora Donovan, de 18 años, se estará preparando para Pekín 2022.

LEE: AL RITMO DE JUAN GABRIEL PATINADOR MEXICANO SE ROBA LA ATENCIÓN