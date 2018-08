Robó poquito cuando fue alcalde y ahora enfrenta a la justicia

(NOTICIAS YA).- El alcalde que admitió que robó poquito, Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, ahora enfrenta a la justicia por una venta ilegal de 12 millones de pesos de una pista de aterrizaje que vendió el gobierno y que el dinero no ingresó al presupuesto municipal en la ciudad de San Blas en el estado mexicano de Nayarit.

La tercera semana de agosto, Layín se presentó voluntariamente ante la fiscalía por una denuncia por parte de la Auditoria Superior del Estado y ahora formalmente se inició el proceso.

“En su momento se va a esclarecer. El gobierno está haciendo las cosas bien y los licenciados están haciendo las cosas bien y cuando termine esto me va a dar gusto que todo México se entere que todo lo hicimos bien”, explicó “Layín”.

El exalcalde de San Blas intentó ser candidato independiente a la gubernatura por Nayarit en las recientes elecciones, pero no logró ganar a pesar de su fama en redes.

LEE: Busca la gubernatura el alcalde que robó poquito

“Para lo limpio, ni jabón se ocupa y siempre estaré cuando el gobierno me cite, lo hago con mucho gusto y ellos están haciendo su trabajo y o hacen muy bien y de lo que me culpan, no es cierto”, explicó Hilario Ramírez.

Layín cobró fama en redes en 2014 cuando presumió en una actividad pública que había robado poquito. Ahora se retracta y asegura que fue una broma.

“Son cosas que ya quedaron atrás y pues la gente lo sigue recordando porque son vaciladas y chascarrillos porque la gente sabe que aparte de que me gusta trabajar me gusta convivir con la gente. La gente siempre quiere agarrarse de ahí pero los documentos se van a presentar como ordene el gobierno y vamos a salir de ahí con el sombrero y la cara en alto y que somos personas de respeto y nunca le he quitado nada a nadie. Nunca hemos robado nada y nunca lo haremos”, dijo Layín.

Hilario Ramírez fue alcalde de San Blas en dos ocasiones, en 2008 a 2011 y en 2014 cuando hizo su polémica confesión. Por su gestión y presunta malversación de fondos tiene 5 demandas por el desfalco de 12 millones de pesos. Previo a su segunda audiencia fue entrevistado e insistió en su inocencia.

“Si yo un día cometiera un error, lo pago porque estoy cuerdo porque soy gente de bien y voy y vengo de Huaristemba (Nayarit)” y además “jamás me he escondido y todo siempre ha estado tranquilo porque nunca hemos hecho nada con malas intenciones. Yo estoy limpio y con documentos”, dijo.