Brasileña gastó medio millón de dólares para lucir como Kim Kardashian

(NOTICIAS YA).- Una mujer brasileña que ha invertido más de medio millón de dólares para parecerse a la socialité y modelo Kim Kardashian ha anunciado que dejará de practicarse cirugías plásticas.

De acuerdo con Daily Mail, Jennifer Pamplona arriesgó su vida al realizarse una última cirugía de glúteos, la cual cinco cirujanos se rehusaron a llevar a cabo.

La exmodelo de Versace, de 26 años, ha invertido 550 mil dólares en su transformación, la cual ha constado de 30 cirugías en los últimos tres años, incluyendo la remoción de ocho costillas, operaciones de senos, liposucción y varios procedimientos en el rostro.

A finales del año pasado, se realizó su octava cirugía en el trasero, donde le implantaron dos libras de grasa que le removieron por medio de una liposucción.

La joven ahora presume de una talla de sostén 34D, 21 pulgadas de cintura y caderas de 39 pulgadas, entre otras impresionantes medidas. Sin embargo, la realidad era otra durante su juventud en Sao Paulo.

Pamplona ha expresado que siempre soñó con alterar su figura debido a que era hostigada por su delgadez. Cuando tenía 22 años, y poco después de la muerte de su novio Celso Santebanes por leucemia, un programa de televisión le ofreció realizarse nueve cirugías en un día.

La exmodelo dijo que el sueño de Santebanes, conocido como “el Ken humano”, era que ella se sometiese a cirugías plásticas para lucir similar a él. Sin embargo, luego se convirtió en un problema.

“Me di cuenta después de mucho tiempo que era adicta a la cirugía plástica. Tuve una profunda depresión después de que mi novio Celso murió; por eso me hice tantas cirugías”, explica Pamplona.

“Sufrí mucho ‘bullying’ de niña y no podía aceptarme a mí misma, pero ahora que cumplo 26, finalmente me siento bien en mi propia piel. Ahora podrías decirme lo que quisieras y no me importaría porque siento confianza en mí misma”, continuó la brasileña.

“Estoy tan orgullosa de todo; las cirugías me hicieron quien soy. Ha sido difícil pero me veo joven y bella. Todas las chicas quieren ser una sexy Kardashian… Cada vez que me hacía una nueva cirugía me sentía feliz, bella y reconocida, ese sentimiento de ser famosa”, expresó la joven.

“Otros me dicen que soy muy bella. Obtuve lo que quería, quería ser famosa y eso es lo que mis cirugías me han dado. Pero ya no me haré más cirugías. Estoy feliz con como luzco y no quiero destruirme”, finalizó.

La recuperación de la última tanda de cirugías a la que se sometió Pamplona fue extremadamente dolorosa. “Era como si mi cuerpo me estuviese pidiendo que parara. No pude sentarme por un mes y batallaba para dormir por el fuerte dolor en mi trasero”, explicó la modelo su decisión.

Ahora, Pamplona ha asegurado su cuerpo con una póliza de 300 mil dólares tras las decenas de cirugías y piensa lanzar su carrera musical con el sencillo “Feeling High”, además de preparar un documental sobre su adicción a las cirugías, el cual saldrá en 2019.