Conductor de Uber mató a un hombre celoso que lo amenazó

(NOTICIAS YA).- Un conductor de Uber en Winter Haven, Florida, mató a un hombre que lo estaba amenazando porque creyó que su novia era la pasajera en ese viaje, de acuerdo con las autoridades del condado Polk, no se le pondrán cargos ya que se trata de un caso de defensa personal (la ley que en inglés se llama “Stand Your Ground”).

Jason Boek, de 34 años, empezó a perseguir a un conductor llamado Robert Westlake, de 38, la noche del pasado martes, tras alegar que deteniera el auto porque su novia se encontraba ahí. Westlake, también trabaja como un guardia de seguridad y tiene licencia y permiso para portar un arma de fuego.

LEE: Conductor de Uber saltó de su auto tras ser asaltado por pasajero

El alguacil del condado Polk, Grady Judd, dijo en un comunicado con la prensa que el incidente comenzó cuando una mujer (quien no era la novia de Boek) solicitó un Uber para que la llevara a su casa desde un bar, ya que, no estaba en condiciones para manejar porque había bebido. La novia de Boek, ayudó a la otra mujer a entrar al Uber y ella se quedó en el bar, pero ellas no se conocían, de acuerdo con las autoridades.

La novia de Boek empezó a recibir mensajes de texto de él, que indicaban que pensaba que ella se había montado en el Uber, un Hyndai de color negro.

De acuerdo con el alguacil Judd, Boek estaba conduciendo un Ford F-250 prestado, y agresivamente se acercó al Uber, lo pasó y luego se paró bruscamente enfrente de él. En un video adentro del auto del conductor de Uber, se puede ver el momento en donde Boek se sale del auto y amenaza a Westlake con una pistola, pensando que su novia se encontraba adentro del auto.

“¿Tú sabes que yo tengo una pistola? ¿Quieres que te dispare?”, le dijo Boek a Wastlake, de acuerdo el comunicado del alguacil. Boek hizo un movimiento con su brazo como si estuviese agarrando una pistola que tenía guardada en su ropa, resultó ser un celular.

LEE: YouTuber condujo en sentido contrario y causó mortal accidente

Luego de eso, Westlake procedió a dispararle un tiro a Boek en el pecho en defensa propia.

“Esto es un homicidio justificado”, dijo el alguacil Judd. “Tu tienes el derecho de protegerte. Esto es un caso clásico de ‘Defender tu Posición’. Este fue un intento de hacer la ley”.

La mujer del bar seguía en el asiento trasero mientras todo esto ocurría, y las autoridades confirmaron que ella no tenía ninguna relación con Boek o con Westlake.

Luego del tiro, Westlake llamó al 911 e intentó parar el sangrado de Boek y procedió a realizar una resucitación cardiopulmonar.

LEE: Pasajero asesinado por conductor de Uber estaba ebrio, autopsia

Westlake no está enfrentando cargos por la muerte de Boek, sin embargo las autoridades siguen investigando este caso.

Boek ya tenía historial criminal, que incluye robo y posesión de drogas.

VIDEO RELACIONADO