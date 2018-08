Niño de 3 años se ahoga frente a sus maestras: Impactantes imágenes

(NOTICIAS YA).- Circula un dramático video donde un niño de tres años lucha por su vida debajo del agua. El trágico incidente ocurrió el seis de agosto cuando el menor estaba en su clase de natación en una escuelita en Zhangjiakou, China.

Cámaras de seguridad muestran a varios niños en su flotador disfrutando de la piscina mientras sus maestras comienzan a sacarlos uno por uno. De repente el menor se voltea accidentalmente quedando boca abajo. Por dos largos y desesperantes minutos, el pequeño lucha por su vida hasta que deja de moverse.

Mientras esto sucede, las dos instructoras están enfocadas en otros menores y no se dan cuenta. Por fortuna una de las maestras nota algo extraño y sale corriendo a voltearlo. El menor ya no estaba respirando y tenía un color azul. De inmediato se trasladó al hospital donde permaneció por casi un mes intentando sobrevivir.

Por fortuna ya se encuentra estable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de muerte entre niños de uno y 14 años es el ahogamiento.

