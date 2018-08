Pareja abusaba de abuelita encerrándola en jaula para perros

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Malakoff, Texas fue arrestada el pasado sábado y enfrentaron cargos criminales tras encerrar a una abuelita de 70 años en una jaula para perros durante varios meses, de acuerdo con las autoridades.

Se trata de Rommy Lee Anderson, de 49 años, y su novia, Leonnia Darlene Castillo, de 47. La pareja había abusado físciamente y emocionalmente de la mujer desde el 5 de enero hasta el pasado 22 de agosto de este año. De acuerdo con las autoridades la abuelita es un familiar de Castillo.

La mujer, quien no ha sido identificada, estuvo enjaulada en la casa de la pareja como si fuese un perro.

La pareja la había forzado a quedarse afuera de la casa en el fuerte calor y humedad hasta que se vomitó encima, luego de eso fue que decidieron meterla en la jaula para perros por “castigo”.

“Ella dijo que ellos le gritaban y no la dejaban beber o comer”, de acuerdo con la declaración del jurado obtenida por KLTV News. La víctmia también dijo que le desnudaron la parte de abajo y la forzaron a caminar sobre un vidrio que Castillo rompió luego de haberle tirado un vaso. De acuerdo con documentos de la corte, Castillo también intentó ahogarla en una bañera y la golpeó varias veces.

La pareja también estaba utilizando sus tarjetas de débito como también un dinero que ella tenía ahorrado.

La víctima pudo contactar al Departamento de la Policía de Malakoff y denunció a la pareja. El pasado 22 de agosto, familiares de la señora la ayudaron a escaparse de la casa, esos familiares dijeron que ellos ya habían intentado rescatarla en el pasado, pero que no pudieron lograrlo. No se comunicó el por qué los familiares de la abuelita no habían denunciado a la pareja antes con las autoridades.

El oficial que habló con la abuelita dijo que notó que ella tenía un hematoma en su ojo izquierdo, heridas de forma circular en su espalda y heridas en sus pies, informó el Dallas Morning News.

Castillo fue declarada culpable de delito en primer grado por agredir a un individio de edad mayor y de haberle causado heridas graves. Sin embargo, fue liberada tras pagar una fianza de $50,000 dólares. Anderson fue acusado de delito en tercer grado por haberle causado heridas a una persona, pero también fue liberado el pasado lunes tras pagar una fianza de $15,000 dólares, de acuerdo con récords de la prisión.

