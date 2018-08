VIDEO: Madre e hija de 5 años trabajan juntas para robar dinero

(NOTICIAS YA).- El video donde se ve una mujer y una pequeña de cinco años robando, se viraliza causando indignación en redes sociales.

Las imágenes llegan de la tienda, “Su Karne” ubicada en la colonia Ferrería en la Ciudad de México. Una mujer que viste un pantalón blanco y blusa café estaba a punto de pagar junto a la menor que alegan es su hija.

En el mostrador se encontraba una alcancía con las propinas. Muy despistadamente la mujer comienza a agarrarla y verla mientras su hija por un lado estira sus brazos. La mujer mueve la alcancía a un lado justo donde la pequeña logra obtenerla y esconderla.

Ya que paga y le dan su cambio, sale de inmediato de la tienda. Por el momento se desconoce la identidad de las protagonistas.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un niño es arrestado por tres policías en una ciudad de Méxicosupuestamente por intentar salir de una tienda con un artículo que no pagó, situación que está causando indignación.

La escena que se ha hecho viral muestra a dos agentes forcejando con el niño, que se sabe tiene 12 años, mientras intentan meterlo a una patrulla.

El menor grita “no, no me suba, no, no señor”, mientras llora ante la mirada de indignación de los testigos.

Las personas que rodean la patrulla les piden a los policías una explicación del arresto y cuestionan a dónde será llevado el niño, entonces ellos los invitan a que alguien lo acompañe.

Una agente les explica que el niño iba a ser entregado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia porque lo encontraron robando. Uno de los testigos se ofrece a pagar el producto que el niño tomó de la tienda, pero los agentes se negaron a darle la cantidad. El supuesto robo se registró en una tienda local de Nuevo León, en Monterrey, y el arresto en el estacionamiento del lugar. Tras hacerse viral el video, las autoridades informaron que se llevaron al menor porque no lograron localizar a un familiar que se hiciera responsable de él en el lugar, según detalla SinEmbargo.