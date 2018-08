VIDEO: Recuerdan a Juan Gabriel afuera de su casa en Ciudad Juárez

(NOTICIAS YA).- En el segundo aniversario de la muerte de “El Divo de Juárez”, recuerdan la vida y la música de este inmortal artista.

Este 28 de agosto se reunieron en su casa de Ciudad Juárez, cientos de personas de varias partes de México y Estados Unidos.

Seguidores de Juan Gabriel llegaban hasta su casa para dejar una flor o un pequeño recuerdo en el segundo aniversario de su muerte. A Juan Gabriel se le recuerda con llanto y dolor por su partida, pero también con la alegría que siempre puso en sus canciones.

“Venimos a pues a festejar que se cumplen dos años pero pues alegres porque para nosotros no ha muerto Juan Gabriel sigue en nuestra mente y nuestro corazón, verdad”, Guadalupe Bedoya, admiradora.

La casa se ha convertido en punto de turismo fronterizo, cada fanático del Divo de Juárez desea conocer en donde vivió Juan Gabriel y en donde se realizó su funeral.

“Vengo de Mexicali nada más a ver el concierto de Juan Gabriel, bueno el homenaje que le van a hacer a Juna Gabriel aquí voy a esperarme un rato más voy a dar un recorrido de Juárez y a recorrer el homenaje que le van a hacer”, Nicolás García.

Y el homenaje estaba preparado, la música de Juan Gabriel se escuchó por todos lados y fanáticos de todas las edades bailaron y cantaron las canciones de siempre.

“Lo que me motiva mucho a mi venir a ver a Juan Gabriel es porque el día de mañana mi hermana que ella si era una grandísima admiradora de él, cumple cinco años de muerta me motivó tanto mi hermana como lo que es Juan Gabriel el seguirlo recordando, recordar sus canciones a veces que me tocó verlo en varios desfiles aquí en Ciudad Juárez”, Francisco Galván.

El homenaje se prolonga hasta la madrugada con la presentación de imitadores de “El Divo de Juárez” y música para bailar demostrando que a dos años de su muerte Juan Gabriel sigue vivo en los corazones de todos los fronterizos.

Y del otro lado de la frontera, en El Paso, Texas se planea instituir el “Día de Juan Gabriel”, y para lograrlo se realizará un evento musical titulado “JG Forever”.

El Departamento de Parques y Recreación y el intérprete Hugo Cortes, organizan este tributo homenaje, lleno de música, en la plaza San Jacinto en el centro de El Paso, el próximo fin de semana del día del trabajo completamente gratis para toda la familia.

“Es algo muy especial que quisimos hacer como el señor Juan Gabriel, la intención de que la gente lo recuerde con el amor eterno que es para quien nos gusta, amamos y queremos la música de Juan Gabriel y sobre todo que el público tenga muy presente algo. Juan Gabriel vive, Juan Gabriel no ha muerto, está presente en nuestros corazones y está en nuestros recuerdos. Tantas canciones de amor que se hicieron en su momento y que seguirán para siempre y por siempre”, Hugo Cortes.

El homenaje será este próximo domingo dos de septiembre a las siete de la tarde.

Y precisamente ante esta posibilidad de que se instituya el “Día de Juan Gabriel aquí en El Paso, nuestros seguidores en las redes sociales reaccionan”.

Ranulfo Martha Flores comenta: “Nada más piensan en estar sacando dinero, ya déjenlo descansar”.

Por su parte, Jorge Alvarado opinó en NoticiasYa Facebook, “Porqué en El paso y no en Juárez”.

Mientras tanto Airam Hernández dice: “No me parece bien pero bueno, mínimo es una excusa más para festejar algo”.

Por ultimo Aydee Murguía comenta: “¿Porqué con nada nos conformamos?, si lo hacen, renegamos porque lo hacen y si no, porque no”.

