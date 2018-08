Acusan sin pruebas a campesinos de “robachicos” y los queman vivos

(NOTICIAS YA).- Dos hombres fueron quemados vivos en México por una enardecida turba que decidió hacer justicia por mano propia tras correrse el rumor de que fueron detenidos por la policía por intentar secuestrar a niños.

Sin embargo, Alberto Flores, de 56 años, y su sobrino, Ricardo Flores, de 21, eran campesinos y en realidad fueron arrestados por la Policía Municipal de Acatlán, en Puebla, por ingerir bebidas alcohólicas en la calle durante la tarde de este miércoles 29 de agosto.

Pero entre la población se corrió el rumor de que se trataba de dos “robachicos” y, hartos de la delincuencia por la que son asolados, decidieron organizarse para hacer justicia por mano propia.

Sin pruebas, solo confiando en lo que sus oídos habían escuchado, fueron hasta la comisaría para exigir que les entregaran a los detenidos. Supuestamente, un militante de Antorcha Campesina identificado como Adrián fue quien alentó a los pobladores a hacer justicia por mano propia, detalla SinEmbargo.

En un principio se congregaron 50 personas en la comisaria, pero en poco tiempo llegaron alrededor de 150, todos seguros de que se trataba de dos delincuentes.

En poco tiempo se organizaron y para evitar que “los dejaran libres” exigieron que se los entregaran, los policías accedieron.

En unos cuantos minutos, ambos hombres fueron golpeados, a patadas y con palos, hasta que alguien gritó: “¡quémenlos vivos!”.

Los rociaron con gasolina y les prendieron fuego, estaban vivos y así seguían cuando las llamas empezaron a apagarse. Entonces, los volvieron a rociar con gasolina y avivaron las llamas, hasta que estuvieron seguros de que estuvieran muertos.

Pero no solo las personas que estaban presentes vieron escucharon los gritos de agonía de los hombres, también su familia y miles de usuarios en Facebook.

Alguno de los presentes empezó a transmitir el linchamiento en Facebook Live y la madre de Ricardo lo identificó.

“No sé, no sean ingratos. Él es mi hijo, no le hagan daño por favor, él no es ningún secuestrador, él es de Tianguistengo junto con su tío. Ingratos. ¿Por qué quemaron su camioneta si ellos no son secuestradores? Soy madre, siéntanse el corazón por favor, él es mi hijo no le hagan daño por favor, son de Tianguistengo”, eran las suplicas que comentaba la mujer.

Pero nada los detuvo, y ahora la familia espera por justicia.

El gobierno de Puebla, responsabilizó al municipio por saltarse los protocolos de seguridad y no alertar a la Policía Estatal ni a la Secretaria de Gobernación.

Cinco policías han sido detenidos tras el linchamiento, dos son señalados de entregar a los hombres y tres por omisión, porque no dieron avisó a sus superiores.