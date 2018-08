Dos estudiantes se pierden por 3 horas en el autobús de la primaria

(NOTICIAS YA).- Una madre de familia vivió una pesadilla, luego de que su hijo se perdiera por varias horas en el autobús de la primaria Tierra del Sol, que debía llevarlo a casa.

La señora Pérez denunció a este medio que el plantel, ni el Departamento de Transporte del Distrito, pudieron resolver la preocupación que vivió en la primera semana de clases.

“¿Tres horas para un desvió de una dirección cuando los niños están viviendo cerca de la escuela? ¿Hasta dónde pudo haberse desviado”, Nancy Pérez.

Dos menores de edad estuvieron al interior de un autobús escolar por casi tres horas, luego de que el camión que debía llevarlos a su hogar se desvío de la ruta.

“Tras lo más difícil para mí que pase, tan solo mirar las horas y la angustia de que nadie me podía contestar el teléfono”.

El pequeño de cuatro años, quien tiene problemas de aprendizaje, estuvo con un compañero de la escuela Tierra del Sol.

La señora Pérez argumenta que el Distrito Escolar de Ysleta se ha contradicho con las razones del por qué el autobús estuvo perdido.

“Primero me dijeron que se había desviado el bus por alguna dirección. Y aparte hablaron del distrito que la comunicación había fallado”.

“Durante este periodo de tiempo quisieron identificar a los niños, regresaron a la escuela primaria, tuvieron en mi opinión una buena junta con los padres donde estuvieron todos de acuerdo que no debía de pasar esto, que se iba a poner más atención”, Dr. Xavier de la Torre, superintendente del Distrito Escolar de Ysleta.

El superintendente de este distrito escolar, aseguró que este tipo de incidentes son inusuales y que se trabaja para evitarlos. “Con casi 42 mil estudiantes, a veces estas cosas pasan. Lo que es importante es que los niños están bien, estuvieron bien y nunca estuvieron en ningún modo de peligro”.

“Por el momento, no lo pienso subir otra vez en el camión. Yo voy a ir a llevarlo y a recogerlo”.

El superintendente puntualizó que los conductores son de nuevo ingreso y aseguró que el incidente no se volverá a repetir.

Milton Baca

Padres de familia de la primaria Chester Jordan hablan del posible caso de negligencia por parte del Distrito Escolar de Socorro. Esto luego de que este lunes, no conocieran el paradero de su hija de tan solo siete años.

Los padres declaran que el conductor del autobús escolar, no solo no les dio las respuestas que requerían, si no que terminó por llamar a la policía, lo que género que el problema escalara.

“Mi esposo me habló y me dijo que la niña no llegaba y que no estaba en el bus que le correspondía y que también había más niños que no estaban el en bus correcto, es cuando yo me salí del trabajo hable a la escuela y cuando hable con la principal me dijo que ahí estaban esos niños que no encontraban el correcto bus y que lo estaban deteniendo. Cuando llegue a la escuela me di cuenta que la principal los había metido a otro bus”, Cynthia Davis, madre.

El padre de la niña intentó preguntarle al conductor en donde estaba su hija pero el conductor decidió tomar otras medidas.

“Le pregunte donde estaba mi hija si se supone que debería de estar en este camión, luego el conductor tomó su radio y llamó a la policía en vez de ayudarme averiguar dónde estaba mi hija”, Lance Davis, padre.

Esto ocasionó una multa para el señor Davis por “impedir el libre uso de transporte escolar”. Algo que los tiene en completo descontento al punto de que estos padres decidieron cambiar de escuela a su hija de 7 años.

“No están poniendo atención con los niños para nada en esa escuela, es lo que no me gusto ya los saque de ahí ya están en otra escuela ya puse una queja en la principal con Socorro”.

Por su parte autoridades del distrito nos cuentan que esto fue cuestión de falta de comunicación. A pesar de que la situación se repitió el martes

“Generalmente lo que le puedo decir es que las familias siempre coordinen con transportación y con la escuela ahorita es el principio del año y lo que queremos hacer es transportar a los niños con seguridad de la escuela a casa, y eso es mucho en comunicación si ocurren errores siempre les pedimos perdón y les pedimos ayuda para resolverles la situación”, Maribel Macías, asistente superintendente del Distrito Escolar de Socorro.

Pero esta madre asegura que no le brindaron la ayuda suficiente. “Cuando yo hable con el director de transportación me dijo que no era nada lo que podían hacer”. Fue después de casi dos horas que esta madre pudo encontrar a su hija.

“Casi a las cinco es cuando llegó mi niña aquí cuando la recogió mi esposo en lugar donde debía de haber la recogido y pues claro ella estaba asustada estaba llorando”.

La familia Davis planea tomar acción legal si es necesario para remover estos cargos ya que lo consideran injusto.

Stephanie Cordova

