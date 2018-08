Osceola lanza “app” para que padres puedan rastrear el autobús escolar

(NOTICIAS YA).- El Distrito Escolar del condado Osceola lanzó una aplicación para que los padres y estudiantes puedan rastrear el autobús escolar.

El app se llama “Here Comes the Bus” y el mismo le muestra a los padres dónde está el autobús de su niño en un mapa y le permite a los estudiantes calcular con precisión la llegada del transporte.

De esta manera los niños no tienen que esperar tanto durante la madrugada que aún está oscuro o durante las inclemencias del tiempo. Además toda la información está protegida para que los padres puedan ver solo los detalles específicos de los transportes que utilizan sus hijos, de acuerdo con el portal del Distrito Escolar de Osceola.

El app es completamente gratis y está disponible en el “App Store” y “Google Play”.

No obstante, el sistema se puedes acceder al portal Here Comes the Bus desde la computadora.

Para dar inicio, necesitas lo siguiente:

Número de ID del estudiante

Apellido del estudiante

Código de la escuela: 73760

El sistema está disponible en español, inglés y francés.

