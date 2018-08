Padres arrestados tras horrorosos abusos a sus 5 hijos

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Wisconsin fue arrestada el pasado viernes tras ser acusados de haber dejado a sus cinco hijos enjaulados y maltratados en su casa, de acuerdo con la policía.

Se trata de Travis Headrick, de 46 años, y de Amy Headrick, de 39, quienes se encuentran en prisión luego de que los investigadores descubrieran varias evidencias del delito que habían hecho.

La niñera de los pequeños, cuyas edades no fueron informadas por las autoridades a excepción de uno de 10 años, tomó una foto a las condiciones horribles en que estaban los pequeños y se las mostró a su madre, quien luego llamó a la policía.

Eran cinco niños y cuatro de ellos eran adoptados.

Amy Headrick le dijo a las autoridades que ella encerraba a los niños en jaulas para protegerlos, ya que según ella, peleaban en las noches, reportó Fox News.

“En la noche cuando yo duermo a las 10:00 p.m., yo no sé qué es lo que sucede”, dijo a los oficiales. “Yo no quiero que ellos se estén ahorcando entre ellos. Entonces, tan solo me estoy asegurando de que estén a salvo. No los estoy atando, no los estoy golpeando, ni si quiera los estoy azotando en las nalgas”.

La policía encontró a uno de los niños amarrados a una cuneta de animales ( en donde se le ponen agua y comida a animales de granja), la madre de los niños dijo que era “una bañera”, de acuerdo con el Daily News. Amy Headrick dijo que la cuneta era lavable, explicando que el niño se defecaba encima y por eso estaba amarrado ahí, de acuerdo con las declaraciones del jurado.

Cuando un oficial le señaló en las condiciones en que encontraron al niño ella respondió “Sí, sí, yo no les voy a mentir sobre eso”. También dijo que ella lo había puesto en esas condiciones porque no lo quería dejar dormir en la tina del baño.

“Entonces eso era algo que yo podía lavar y de llevar afuera por él”, dijo a las autoridades y añadió que este niño casi se cae desde la ventana del segundo pisa de la casa.

Otro testigo dijo a las autoridades que los pequeños estaban siendo abusados físicamente y que uno de ellos había estado amarrado debajo de un grifo de agua, en donde se quemó varias veces por el agua hirviendo que salía, de acuerdo con WEAU-TV. De acuerdo con los informes, el testigo también dijo que los niños comían lo mismo todos los días, un sandwich con mortadela y queso.

La pareja enfrenta cargos de abuso y negligencia infantil y están tras las rejas con una fianza de $20,000 dólares cada uno.

