VIDEO: Abuelita de 101 años derrota a bombero local en ping pong

(NOTICIAS YA).- Este martes, el equipo de la compañía 33 de bomberos, división A, respondió a un llamado de apoyo por una emergencia médica en una comunidad de retiro.

Cuando llegaron, vieron a una mujer que rebotaba una pelota de ping pong sola. Le preguntaron al personal acerca de la mujer y les dijeron que tenía 101 años y que siempre estaba en busca de un digno oponente de ping pong para jugar.

“Simplemente juego ping pong. No sé por qué soy buena”, dijo la deportista del tennis de mesa, Marjorie Harford.

Una vez que el paciente que necesitaba la asistencia fue puesto en la ambulancia, bajo el cuidado de paramédicos, el bombero Nick Plancich se ofreció a jugar.

El encuentro fue captado en un video que fue compartido en las redes sociales del Departamento de Bomberos de san Diego; pero Marjorie no tuvo piedad y no pasó mucho tiempo antes de que lo derrotara.

Aunque el bombero Plancich fue un digno oponente, no fue rival para la jugadora centenaria. Tras unos cuantos rebotes entre ambos jugadores, la anciana decide acabar con la partida y lo remata con un golpe de gracia que le da el triunfo.

“Pensé que me vencería, pero no lo hizo. No podía creer lo bueno que era”, dijo Marjorie a medios locales.