Policía mata a actriz en su propia casa

(NOTICIAS YA).- La actriz Vanessa Marquez, conocida por su participación en la serie de los noventa “ER”, fue asesinada a tiros por parte de la policía en su casa de Pasadena del Sur este jueves.

De acuerdo con Variety, el propietario de la vivienda llamó a la policía para pedir que revisaran si Marquez se encontraba en buen estado. Los oficiales arribaron alrededor del mediodía y la encontraron sufriendo convulsiones y sin poder cuidar de sí misma.

Los agentes llamaron a paramédicos y a un experto en salud mental y continuaron conversando con ella. Sin embargo, aproximadamente 90 minutos después apuntó a los policías con una pistola de postas, lo que ocasionó que abrieran fuego contra ella.

Joe Mendoza, teniente de la Oficina del Alguacil, dijo que la mujer de 49 años aparentemente tenía problemas mentales y estaba severamente discapacitada.

La víctima había indicado en redes sociales que sufría varias enfermedades autoinmunes, que tenía dolor crónico y estaba confinada a su casa debido a su estado terminal, donde se conformaba a ver su trabajo en televisión.

“Una persona solo tiene cierta fuerza y temo que yo ya me acabé la mía. ¿Por qué mi sueño no pudo haber durado más que un par de años?”, lamentó recientemente.

Cabe destacar que Marquez actuó en 27 episodios de la popular serie “ER”, protagonizada por George Clooney, así como en las películas “Stand and Deliver” y los programas “Malcom & Eddie” y “Wiseguy”.

Antes del surgimiento del movimiento #MeToo, Marquez dijo haber sido agredida sexualmente en el set de “ER”. Cuando reportó el abuso, su carrera se terminó, asegura.

“Me metieron a la lista negra y mi carrera se acabó a los 26. ¿Por qué las mujeres tienen miedo de alzar la voz? Porque todo por lo que trabajaron les es arrebatado. Por ser una maldita víctima y esperar protección”, denunció en Facebook en enero de 2017.

En octubre pasado, culpó a Clooney de ponerla en la “lista negra” de ER tras reportar la discriminación racial y el acoso sexual del cual presuntamente era víctima.

“Clooney ayudó a ponerme en la lista negra cuando hablé del acoso en ER. Las mujeres que no juegan el juego pierden su carrera, como yo”, denunció en redes sociales.

En ese entonces, el actor emitió un comunicado donde negó las acusaciones, y aclaró que no tenía nada que ver con la elección del elenco para el programa.

“No tenía idea de que Vanessa estaba en la lista negra. Creo en su palabra. No era escritor, productor o director en ese programa. No tenía nada que ver con el casting. Era un actor y solo eso. Si alguien le dijo que estaba involucrado en cualquier decisión sobre su carrera, le mintieron. No solo no podía afectar su carrera sino que nunca lo haría”, expresó.