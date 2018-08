VIDEO: Piloto mexicana lleva el #KikiChallenge al siguiente nivel

(NOTICIAS YA).- A pesar de que lleva varios meses haciendo de las suyas en las redes sociales, el desafío viral conocido como “Kiki Challenge” sigue dando de qué hablar.

El reto, que consiste en bajar de un auto en movimiento y bailar al ritmo de la canción “In My Feelings” del canadiense Drake, ha sido adoptado por millones de personas alrededor del mundo, incluyendo varias celebridades.

La respuesta a esta nueva tendencia viral ha sido en su mayoría positiva, aunque el desafío implica riesgos al volante y en carretera, los cuales han ocasionado varios accidentes también.

Mientras la mayor parte de los participantes se une a la moda desde su automóvil, una mujer mexicana dio el siguiente paso e incorporó un avión a su rutina, logrando el “Kiki Challenge” más atractivo y divertido que se haya visto hasta el momento.

De acuerdo con Vanguardia y SinEmbargo, se trata de la piloto mexicana Alejandra Manríquez, quien mostró sus dotes dancísticas mientras un avión se deslizaba sobre la pista de aterrizaje.

Manríquez ha logrado volverse viral junto a una compañera no identificada, y se puede ver a ambas mujeres bailando al ritmo del éxito de Drake mientras avanza la imponente aeronave.

Las reacciones ante el video de la piloto no se hicieron esperar y, así como el reto viral en general, han dividido a la opinión. Algunos internautas celebran su osadía, mientras que otros destacan los riesgos que implica ponerse en el camino de un avión en movimiento.

Los citados medios indican que el desafío viral ya fue prohibido en México, pues este viola el reglamento federal de caminos al poner en riesgo la seguridad y la integridad de los conductores y otros automovilistas.

Debido a esta razón, aquellos que desciendan de sus vehículos para participar en el reto se verán sancionados por las leyes de tránsito y obligados a pagar una cuantiosa multa.

México no solo contribuyó al desafío viral con miles de participantes en el “Kiki Challenge” (también conocido como “In my Feelings Challenge”), sino que también creó su propia versión.

El “Chona Challenge” implica también descender de un auto en movimiento y bailar al ritmo de la música, solo que en lugar del éxito del rapero canadiense, el tema elegido es “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana.