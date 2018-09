Advierten sobre camioneta que se acerca a niños en paradas de bus

(NOTICIAS YA).- Una camioneta misteriosa está causando pánico entre los residentes del área del oeste de Tampa, ya que se ha visto manejar muy lento y cerca en varias ocaciones alrededor de las paradas de autobuses escolares. De acuerdo con algunas publicaciones de padres preocupados en Facebook, el vehículo se ha intentado acercar a los estudiantes.

Cuando la señora María, quien se quizo mantener anónima, vio que habían varias publicaciones en Facebook acerca de esta camioneta, no lo creyó. Ella pensaba que era una broma o una información sin fundamentos que a través del internet se hizo viral entre la comunidad. Pero, ella cambió su opinión cuando le ocurrió a su propia hija.

“De repende me dijo ‘yo vi una van que nos estaba siguiendo a mi y a mis amiguitos de la escuela cerca de la paradas de los buses escolares, y les dice que se suban, y corrimos lo más rápido que pudimos”, dijo a Noticias Ya. De acuerdo con María, su hija le dijo que eran dos hombres en un vehículo de color blanco y que no sabía en cómo había podido llegar a casa a salvo.

“Yo me quedé sorprendida. No puede ser. Entonces esto sí está pasando y me asusté bastante”.

LEE: Madre alerta sobre presunto secuestro utilizando a niño como carnada

Estos rumores desde las redes sociales, ya han llegado al Departamento de la Policía.

“Estamos investigando, pero al momento no tenemos evidencias de vehículos específicos asociados a intentos de secuestro u otros crímenes. Pero si hemos recibido llamadas de residentes”, dijo el oficial Eddy Durkin de la Policía de Tampa a Noticias Ya. “Es importante que alerten a las autoridades y no solamente en las redes sociales, porque podría general una gran paranoia entre la comunidad”.

Los padres temen por sus hijos ya que, en el mismo vencindario un adolescente de 17 años llamado Michael Shine desapareció a mediados de agosto y hasta el momento no se sabe su paradero.

“No lo puedo creer, uno piensa que estas cosas pasan en los países de uno, no aquí”, dijo María a Noticias Ya. “Yo pensaba que era algo de Facebook, que se ven tantas cosas pero cuando vi que a mis propios hijos les sucedió esto me asusté”.

Este no ha sido el único caso que ha causado miedo a los padres de la comunidad en los útimos días.

De acuerdo con la policía de Largo, un niño de 2 años llamado Jordan Belliveau y su madre estaban caminando en la calle cuando un hombre en un auto Toyota Camry blanco 2010 les ofreció llevarlos.

“Un tiempo después (cuando ya estaban adentro del auto) el altercado sucedió. La madre fue golpeda en la cara varias veces y perdió conciencia”, dijo el alcalde Stephen Salughter en un comunicado.

Las autoridades piden a los padres y a los estudiantes prestar mucha atención a cualquier vehículo o persona que esté actuando de manera sospechosa, sobre todo en las zonas escolares.

VIDEO RELACIONADO